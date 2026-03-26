מטא ויוטיוב גרמו לצעירים להתמכר לרשתות החברתיות שלהן, ולא סיפקו אזהרות מספקות לגבי הסכנות הטמונות בשימוש בהן.

חבר מושבעים בלוס אנג'לס קיבל ביום חמישי את תביעתה של קיילי, צעירה בת 20, שתבעה את ענקיות הטכנולוגיה בטענה כי עיצבו את מוצריהן בצורה שתגרום באופן מכוון לצעירים להתמכר לשימוש בהן.

במהלך הדיונים העידה קיילי כי התמכרה ליוטיוב בגיל שש ולאינסטגרם בגיל תשע, מה שהביא לדבריה להשפעות שליליות על חייה.

לטענתה, כבר לפני גיל 10 היא נכנסה לדיכאון וסבלה ממחשבות אובדניות, ומערכות היחסים שלה עם משפחתה ועם חבריה לבית הספר היו גרועות במיוחד.

בגיל 13 היא אובחנה עם הפרעות גופניות ונפשיות, שלטענת הרופאים נגרמו כתוצאה מהשימוש הממושך שלה ברשתות החברתיות.

חבר המושבעים החליט לקבל את התביעה שלה, וקבע כי ענקיות הטכנולוגיה עיצבו את המוצרים שלהן באופן מכוון שצורה שתגרום לצעירים להתמכר לשימוש בהן. הם גם קבעו כי מטא ויוטיוב לא פרסמו אזהרות מספקות לגבי הסכנות הטמונות בשימוש הרב ברשתות החברתיות.

הם פסקו כי קיילי תקבל פיצויים בסך 6 מיליון דולר, כאשר מטא תשלם 70 אחוזים מהסכום, בעוד יוטיוב תשלם 30 אחוזים.

"פסק הדין של היום הוא רגע היסטורי עבור קיילי ועבור אלפי הילדים והמשפחות שחיכו ליום הזה. חבר מושבעים שמע את הראיות, שמע מה ידעו מטא ויוטיוב, מתי ידעו זאת, והטיל עליהם אחריות על התנהלותם", אמרו עורכי דינה של קיילי לאחר הפסיקה.

דובר מטא מסר כי החברה תערער על הפסיקה, "בריאות הנפש של בני נוער היא מורכבת מאוד ולא ניתן לקשר אותה לאפליקציה אחת. נמשיך להגן על עצמנו בתוקף מכיוון שכל מקרה שונה, ואנו נשארים בטוחים ברקורד שלנו בהגנה על בני נוער ברשת".