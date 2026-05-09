המוזיקאי ולוחם המילואים עידן עמדי, שנפצע קשה בקרבות ברצועת עזה, פרסם הערב (מוצאי שבת) הכחשה נחרצת לפוסט שקרי שהופץ ברשתות החברתיות וייחס לו אמירות פוליטיות.

בפוסט השקרי, שפורסם בעמוד הפייסבוק "ישראל שלנו", נכתב לצד תמונה של עמדי: "רומז לבחור את ביבי? הזמר עידן עמדי בטקסט מהלב: 'לא הקרבתי את חיי בשביל ממשלת שמאל, תעשו את הבחירה הנכונה בבחירות הקרובות'".

עמדי הגיב בחשבונותיו הרשמיים וכתב, "שבוע טוב לכולם, פותח את הטלפון במוצאי שבת להודעות על הפרסום השקרי הזה. עצוב לי שצריך להגיב בכלל שמדובר בפייק מוחלט. שקר כזה משחית את זכר חבריי שיצאו לקרב והקריבו את חייהם למען עם ישראל כולו, ללא היסוס וללא מחשבה".

הוא הוסיף והדגיש את הרעות ששררה בשדה הקרב ללא קשר לשיוך פוליטי: "חלקם הצביעו ככה וחלקם ככה, אבל היה ביניהם רעות וכבוד ואמת. אני מתגעגע אליהם ולתכונות האלו שלהם בכל יום".

הוא קרא לציבור לגלות עירנות ולא לנצל את פצועי המלחמה והמשפחות השכולות לצרכי תעמולה: "עונת הבחירות קרבה ואיתה יגיעו שקרים וארס מכל עבר. אנא מכם השאירו את המשפחות השכולות, פצועי צה"ל והחטופים ששבו מחוץ למשוואה. אל תנסו לנכס אותנו לצד כזה או אחר, אל תפרשו אותנו ואל תכניסו לנו מילים לפה. היו עירניים לשקרים אל תפיצו אותם".

עוד הבהיר כי אם דברים לא נאמרו בקולו ובפניו או בעמודיו הרשמיים, יש לצאת מנקודת הנחה שמדובר בשקר, "אם לא ראיתם אותי בקולי ופניי אומר דבר מסויים או בעמודים הרשמיים שלי ברשתות, צאו מנקודת הנחה שמדובר בשקר. בבקשה הפיצו את האמת".

לסיום, הודיע עמדי כי לא יעבור על כך בשתיקה: "תביעת הדיבה בדרך. הכסף ייתרם לארגון נכי צה"ל".