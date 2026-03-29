ח"כ אביחי בוארון מהליכוד התייחס בראיון לערוץ 7 לאישור תקציב המדינה ולמצב הפוליטי, ואמר כי התקציב שיגיע לכנסת יעמוד על 699 מיליארד שקלים.

לדבריו, בתוך התקציב נכלל תקציב ביטחון מוגבר של מעל 120 מיליארד שקלים לצד העברות נוספות.

בוארון ציין כי כ-17 מיליארד שקלים הועברו לתושבי הצפון, לצד מיליארדים נוספים לתושבי קו העימות ו-26 מיליארד שקלים לחיילי המילואים. הוא הוסיף כי התקציב כולל חיזוק לצפון, לדרום ולצרכים חברתיים שנוצרו בעקבות המלחמה האחרונה.

בהתייחס לכספים הקואליציוניים אמר, "צריך להבין כספים קואליציוניים זה בעצם מסלול שעוקף את ספר התקציב", והדגיש כי מדובר במנגנון בו נעשה שימוש על ידי כל ממשלות ישראל. לדבריו, כספים אלה מועברים גם לגופים שונים כמו זק"א, כפרי נוער, תנועות נוער ובעלי מוגבלויות.

עוד הוסיף כי גם המגזר החרדי זכאי לתקציבים כחלק מאזרחי המדינה, וציין כי "כל כסף קואליציוני מגובה בחוות דעת משפטית שהוא ניתן בדין, בצדק ובצורה מתוקנת". לדבריו, מדובר בהקצאות המשרתות את כלל אזרחי ישראל.

בהתייחס למערכת הפוליטית תקף בוארון את גוש השמאל ואמר כי הוא נמצא במצב נואש ומאבד כוח, תוך עימותים פנימיים בין מנהיגיו. לדבריו, "גוש השמאל במצב נואש, הוא רואה את הימין עולה ועולה ועולה. ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות האחרונות, גם בערוצי השמאל, 12 ו-13, המחנה הלאומי עולה והם נואשים ומתחילים לריב על מעט הקולות שיש להם. בסופו של דבר צריך לזכור רק דבר אחד: לא תהיה תקומה לגוש השמאל ללא הישענות על קולות הערבים. בלי המגזר הערבי הם לא יכולים להקים ממשלה".

עוד הוסיף, "אם יש איש ימין שחושב לתת את הקול שלו לנפתלי בנט או לגדי איזנקוט ידע שבלי להישען על קולות הערבים, מנסור עבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, בלעדיהם לא תהיה להם ממשלה".

בנוגע לטענות על "אלימות מתנחלים" אמר בוארון כי מדובר בקבוצה שולית של גורמים בעלי רקע פלילי. לדבריו, "יש שוליים מיניאטוריים של אנשים עם רקע פלילי, שהם אלה שנוקטים באלימות", וקרא לאכיפת החוק נגדם.

לצד זאת, הביע תמיכה בצעירים המקימים חוות וגבעות ביהודה ושומרון, ואמר כי הם תורמים לשליטה בשטח. לדבריו, חיזוק ההתיישבות נעשה "הכל על פי דין, הכל על פי חוק ובשיתוף המדינה והצבא".