במהלך מיסת יום ראשון בוותיקן, התייחס האפיפיור לאו ה-14 למלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, כינה אותה "נוראה", וטען כי "אלוהים דוחה את התפילות של מנהיגים המנהלים מלחמה, כי ידיהם מלאות בדם".

במהלך המיסה אמר הפיפיור לאו ה-14 כי "אלוהים שלנו, ישוע, מלך השלום, הדוחה מלחמה, שאיש אינו יכול להשתמש בו כדי להצדיק מלחמה. ישוע אינו מקשיב לתפילותיהם של אלו המנהלים מלחמה, אלא דוחה אותן באומרו: 'גם אם תתפללו רבות, לא אקשיב: ידיכם מלאות דם'", אמר האפיפיור.

לאו ה-14 אומנם לא נקב בשמותיהם של מנהיגים מסוימים בעולם, אך בשבועות האחרונים הוא העביר ביקורת מתמשכת על המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן.

האפיפיור גם קרא להפסקת אש מיידית, ולהפסקת ההפצצות האוויריות של ארה"ב וישראל. לטענתו "תקיפות אוויריות צבאיות הן חסרות אבחנה ויש לאסור אותן".

במהלך המיסה התייחס האפיפיור לחג הפסחא הנוצרי המתקרב, בהקשר של המלחמה במזרח התיכון, ואמר כי "נוצרים במזרח התיכון סובלים מתוצאות סכסוך נוראי, וייתכן שלא יוכלו לחגוג את חג הפסחא".

הביקורת המרומזת של האפיפיור מגיעה נגד ממשל אמריקאי שרבים מבכיריו נחשבים כנוצרים אדוקים, במיוחד שר המלחמה פיט הגסת' שמרבה להשתמש בציטוטים דתיים במהלך נאומיו.