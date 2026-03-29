אירוע ביטחוני חמור התרחש בתחילת המלחמה וכמעט הסתיים באסון, כך על פי דיווח הערב (ראשון) בערוץ i24NEWS.

גורם ביחידת "מגן", האחראית על אבטחת שרי הממשלה, סיפר בשיחה סגורה כי אחד השרים שהגיע לביקור בגבול הצפון היה בסיכון גבוה לאחר ששהה בנקודה חשופה - זמן קצר בלבד לפני שחיזבאללה פתח בירי לעבר אותו המרחב.

בעקבות האירוע, שהוגדר כ"כמעט אסון", הוחמרו באופן משמעותי הנחיות האבטחה לשרים המבקרים באזורי לחימה ובשטחים מאוימים.

בדיווח צויין כי בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) הוחלט לעבות את מערכי האבטחה סביב שורה של בכירים, בדגש על חברי הקבינט המדיני-ביטחוני.

הצעדים כוללים אספקת רכבים משוריינים לשרים שהאיום עליהם הוגדר כגבוה במיוחד וכן העברת בני משפחה של שרים בכירים לדירות ממוגנות או שיכונם הזמני בבתי מלון מאובטחים.

עוד הוחלט לבצע עדכון לוחות הזמנים ומסלולי הנסיעה של השרים כדי למנוע דפוסים קבועים.

לצד האיום הפיזי, בשב"כ חידדו לאחרונה את הנהלים הנוגעים לשימוש בטלפונים סלולריים. החשש המרכזי הוא מפני ניסיונות של המודיעין האיראני לבצע מתקפות סייבר, החדרת תוכנות ריגול או ניסיונות פישינג מתוחכמים המיועדים לשאוב מידע רגיש ממכשיריהם של מקבלי ההחלטות.