מליאת הכנסת אישרה הלילה (שני) את תקציב המדינה לשנת 2026 ברוב של 62 תומכים מול 55 מתנגדים. לאחר מכן אושר בכנסת גם חוק ההסדרים.

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, כתב ברשת החברתית X לאחר אישור התקציב: "הכי מדהים זה לראות בשעה 01:34 במליאת הכנסת כמה הקואליציה גאה בזה שהיא בוזזת את מדינת ישראל ומעבירה את הכסף למושחתים ומשתמטים. הם לא ציונים, הם לא לאומיים, הם גנבים וסחטנים".

במהלך ההצבעה נרשמה מבוכה לאופוזיציה לאחר שחברי הכנסת החרדים הגישו הסתייגויות בנוגע לתוספת התקציב לחינוך החרדי. חברי האופוזיציה לא שמו לב לכך, והצביעו בעד ההסתייגות, מה שהוביל לכך ש-109 חברי כנסת תמכו בתוספת התקציבית לחרדים.

בקואליציה הסבירו שלא מדובר בתקציב חדש, אלא בכזה שמאשר שימוש במאות מיליוני שקלים, במסלול שעוקף את הנחיית היועמ"שית שאסרה שימוש בהם בגלל חוק הגיוס.

לפיד תקף בחריפות את הקואליציה ואמר: "לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת. כעת במליאה, הקואליציה הוסיפה ברגע האחרון מאות מיליוני שקלים למפלגות החרדיות מעבר למסגרת התקציב!"

הוא הוסיף: "מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

את הדיון הסוער לפני ההצבעה סיכמו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפיד ויו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי.

בנאומו, הציג שר האוצר סמוטריץ' תמונה אופטימית של המשק הישראלי תחת המלחמה. "הבטחתם שהשקל ייחלש והוא חזק מאי פעם, שהבורסה תצלול והיא רק עולה", אמר השר תוך פנייה לספסלי האופוזיציה. "ההשקעות בהייטק שוברות שיאים, האבטלה בשפל, האינפלציה יורדת. נתוני המאקרו של ישראל מדהימים את העולם ומכים את התחזיות".

סמוטריץ' הדגיש כי עיקר התקציב הוא תוספת של עשרות מיליארדי שקלים למערכת הביטחון, צעד שלדבריו יאפשר לישראל "לפרק ולהרכיב מחדש את המזרח התיכון".

הוא הוסיף כי התקציב נותן מענה לא רק לצרכי המלחמה, אלא גם ליוקר המחיה דרך הפחתת מסים לאדם העובד והטלת מיסוי על רווחי הבנקים.