עו"ד שמעון שמואלי, יו"ר עמותת 'חוקתי', פועל נגד היוזמה של הבנקים בישראל להפוך את הדיוור הדיגיטלי לברירת מחדל במקום דיוור ישיר לתיבות הדואר. לדבריו, מדובר במהלך שעשוי להשפיע על ציבור רחב ולהעלות שאלות עקרוניות של נגישות וזכויות לקוחות.

בריאיון לערוץ 7 הסביר שמואלי כי אין התנגדות לעצם השימוש בדיגיטל, אך הבעיה נעוצה בכפייה. לדבריו, כיום כל לקוח יכול לבחור בדיוור דיגיטלי מרצונו, ולכן שינוי ברירת המחדל משנה את נקודת האיזון הקיימת.

עוד ציין כי שינוי כזה, המבוסס על מנגנון של "שתיקה כהסכמה", עלול לפגוע במאות אלפי אזרחים. הוא הדגיש כי אוכלוסיות רבות, ובהן קשישים, חרדים, חלקים מהחברה הערבית ותושבי פריפריה, מסתמכות על דואר פיזי כערוץ מידע מרכזי ולעיתים יחיד.

שמואלי הוסיף כי ללא מכתב פיזי אזרחים עלולים שלא לדעת על חריגות, עיקולים, חובות או הליכים משפטיים. לדבריו, מצב כזה עלול להוביל לקנסות, ריביות ואף להליכי הוצאה לפועל.

עוד הזהיר כי מדובר בתקדים מסוכן, שכן אם המהלך יאושר בבנקים, הוא עלול להתרחב לשירותים חיוניים נוספים כמו קופות חולים, ביטוח ורשויות. לדבריו, הרחבה כזו תשפיע על מערכות רבות ותעמיק את הפגיעה באוכלוסיות התלויות בדיוור פיזי.

לדבריו, הבנקים נהנים מרווחים גבוהים, ואין הצדקה לחיסכון בעלויות על חשבון הנגישות הבסיסית של האזרח למידע חיוני. המסר המרכזי שהציג הוא הצורך לשמור על זכות הבחירה של הלקוח ולא לכפות מעבר לדיגיטל כברירת מחדל.