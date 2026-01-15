הנציגות החרדית בכנסת יוצאת למאבק נגד כוונת הפיקוח על הבנקים להפוך את משלוח הדיוור הבנקאי לדיגיטלי בלבד כברירת מחדל.

לפי היוזמה, דפי חשבון, עדכונים והודעות ישלחו רק באמצעים מקוונים - אלא אם הלקוח יבקש מפורשות לקבלם בפורמט מודפס.

חברי הכנסת טוענים כי המהלך עלול לפגוע קשות בציבור החרדי, כמו גם בקשישים ועולים חדשים.

לדבריהם, כרבע מיליון חרדים לפחות אינם מחוברים לרשת או נעדרים גישה קבועה לדוא"ל, ולכן נסמכים אך ורק על הדיוור הפיזי לקבלת מידע על חשבונותיהם.

ח"כ אורי מקלב, שיזם דיון דחוף בוועדת הכלכלה, אמר: "לא ייתכן שמתחת לרדאר הציבורי ובחסות התייעלות טכנולוגית, מתגבשת יוזמה דרמטית שמאיימת לנתק מאות אלפי בתי אב מהמידע הכלכלי הבסיסי ביותר שלהם. זו החלטה שערורייתית שתעלים מידע קריטי ממאות אלפי משפחות".

מקלב הוסיף כי המהלך עלול להוביל למלכודת כלכלית: "המכתב שמגיע בתיבת הדואר מהווה עבור משפחות רבות את הצינור היחיד לקבלת מידע על חריגות, עיקולים ושינויי ריבית. הפיכת הערוץ הדיגיטלי לברירת המחדל תגרום להודעות חשובות להישלח לתיבות דואר אלקטרוני שאינן נבדקות, מה שיוביל לצבירת קנסות וריביות פיגורים".

ח"כ יונתן משריקי הצטרף לביקורת: "הטלת האחריות על הצרכן שלא חשוף לטכנולוגיה על פי השקפתו, או על קשישים ועולים ללא אוריינטציה דיגיטלית לרדוף אחרי הבנק כדי לקבל מכתב פיזי - היא צעד של התנשאות שמתעלם מאורח החיים של מגזר שלם ומזכותו הבסיסית לשקיפות ונגישות".

בדיון שיתקיים בוועדת הכלכלה, בהשתתפות המפקח על הבנקים דניאל חחיאשווילי, צפויים נציגי הציבור החרדי לדרוש כי ברירת המחדל תישאר משלוח פיזי לכלל הלקוחות, וכי כל מעבר לדיגיטל יתבצע רק לאחר הסכמה מפורשת ואקטיבית של הלקוח.

משריקי סיכם: "לא ייתכן שבנקים יבקשו לחסוך כמה שקלים על הדפסה ודיוור, כשהמחיר עלול להיות נזק כלכלי למאות אלפי משפחות. הדיוור הפיזי חייב להישאר ברירת המחדל לכל מי שחפץ בכך".