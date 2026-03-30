המוזיקאי והיוצר אהרן רזאל משחרר סינגל חדש בשם "ושכנתי בתוכם", בו הוא מארח את ידידו הקרוב, הרב שלמה כ"ץ.

השיר מבוסס על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ומבטא את הכמיהה לקשר אישי ובלתי אמצעי עם הבורא, דווקא בתקופה המאתגרת שעוברת על עם ישראל.

אהרן רזאל משתף בתהליך היצירה: "לא יכולתי שלא להלחין את אחד הפסוקים המרגשים ביותר שאני מכיר; פסוק המבטא את הקשר המיוחד בין בורא עולם לכל יהודי ויהודי באופן אישי. האלשיך הקדוש עומד על הדיוק בפסוק: ה' לא מבקש לשכון 'במקדש' אלא 'בתוכם' - בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. זהו העומק האמיתי של השכינה".

הניגון, שנולד לפני שנים בין סמטאות צפת, חיכה זמן רב לרגע המתאים לחשיפה. "הקלטתי את השיר לראשונה לכבוד חתונת בני הבכור והוא נשמר במעגל המשפחתי", מספר רזאל. "כעת, עם הולדת נכדי הראשון, הרגשתי שהגיעה השעה לשתף אותו עם כולם".

עבור רזאל והרב כ"ץ, מדובר בסגירת מעגל מרגשת. השניים הוציאו לפני כמעט עשרים שנה את האלבום "כשושנה" משירי ר' שלמה קרליבך, ומאז חיפשו הזדמנות לשוב ולשתף פעולה.

"אני מודה לרב שלמה שהתחבר והוסיף עומק כה רב לביצוע. החיבור בינינו הוא טבעי ומחזיר אותי לשנים של יצירה משותפת", אומר רזאל.