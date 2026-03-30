מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה הודיע על מה שהוא מגדיר כ"חשיפת אמצעי טכנולוגי מתקדם לאיסוף מידע" מצד המודיעין הישראלי.

בהודעה שפורסמה בערוץ הטלגרם "אל-חארס", המזוהה עם מערך סיכול הריגול של הארגון, נטען כי המכשיר אותר בפעילות יזומה של מנגנון "ביטחון ההתנגדות".

לפי הפרטים שמסר חמאס, מכשיר הריגול הוסווה בתוך בלוק בטון שהונח באזור שבו קיימת פעילות רבה של תושבים.

האמצעי היה מצויד לכאורה במצלמה בעלת רזולוציה גבוהה ויכולת לזיהוי תנועה אוטומטי, ושימש למעקב רציף אחר תנועת אנשים ושידור המידע המצולם באופן מיידי לגורמי המודיעין.

במערך הביטחון של חמאס מייחסים חשיבות עליונה לסיכול ניסיונות האיסוף של ישראל, ונוהגים לפרסם מעת לעת תיעודים של מכשירי האזנה, מצלמות מוסוות ופרטים על מעצר תושבים שגויסו לשיתוף פעולה.

הפרסום הנוכחי נועד, בין היתר, להרתיע את האוכלוסייה המקומית ולייצר מצג של שליטה ביטחונית בשטח.

במסר ישיר לתושבי הרצועה, קרא מנגנון "ביטחון ההתנגדות" לגלות ערנות מרבית. "אנו קוראים לציבור לשים לב לכל חפץ זר או מעורר חשד העשוי להכיל אמצעי ריגול, ולדווח עליו מיידית לרשויות", נכתב בהודעה.