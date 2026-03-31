תא"ל (במיל') עופר וינטר מתייחס בחריפות להחלטת צה"ל להשעות מפעילות מבצעית את לוחמי גדוד המילואים "נצח ישראל" בעקבות התקרית עם צוות השידור של רשת CNN.

בסרטון שפרסם התייחס להשעיית הלוחמים שדווחה לראשונה בערוץ 7 והבהיר כי לדעתו מדובר בטעות פיקודית בעלת השלכות רוחביות.

"הרבה חיילי מילואים יוצרים קשר ושואלים את דעתי בנושא פרשת ה-CNN וגדוד נצח יהודה במילואים, פתח וינטר. "ישראל נמצאת במלחמת קיום וכמו תמיד יש ארגונים עוינים שמנסים ללבות את האש - גם במסווה של תקשורת אובייקטיבית".

וינטר הפנה אצבע מאשימה כלפי עצם נוכחותם של צוותי התקשורת הזרה בקרבת הכוחות בשטח: "אני שואל, איך זה יכול להיות שכתבים של-CNN מרגישים בכלל נוח להסתובב בין הרגליים של הלוחמים שלנו? מי מאפשר להם להיות שם? שיהיה ברור, הנוכחות שלהם מסכנת את החיילים וגם מלבה את החיכוך. אנחנו מכירים את זה".

לדבריו, המערכת הייתה צריכה לגבות את הלוחמים בשטח מול הפרובוקציות: "צריך להציב קו ברור. במקום שבו חיילי צה"ל פועלים חייבים להגן עליהם מפני גורמים עוינים - גם כאלה. ולתת להם כלים להתמודד איתם".

באשר להחלטה המבצעית להשבית את הגדוד, טען וינטר כי מדובר בצעד שגוי: "ככלל אני מתנגד לענישה קולקטיבית. אני באמת לא מכיר את כל השיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה הזאת. אבל היה צריך להכניס כאן גם שיקול של הנראות הציבורית, בפרט בזמן מלחמה. יש גם חיילי מילואים מגדודים אחרים שעזבו את חייהם כדי לשרת ועכשיו הם שואלים לפשר הענישה הקיצונית".

וינטר התריע כי המהלך עלול לחבל במאמצי גיוס החרדים לצה"ל, נושא שנמצא בליבת השיח הציבורי: "צריך גם לזכור שאנחנו רוצים לעודד חרדים להתגייס. המסר שיוצא מההחלטה כזו רק תורם ומוסיף לחוסר האמון בין הציבור החרדי שכן רוצה להתגייס לבין צה"ל".

את דבריו סיכם בקריאה לאחדות: "כולם צריכים להפעיל כאן איפוק ושיקול דעת כדי להבטיח את הלכידות שלנו ואת היכולת שלנו לנצח במערכה הזו".