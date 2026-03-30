נשות לוחמי גדוד "נצח ישראל" (941) שיגרו מכתב זועם לרמטכ"ל אייל זמיר, בעקבות ההחלטה להשעות את פעילות הגדוד לאחר תקיפת צוות של רשת CNN.

תחת הכותרת "מדברות מדם ליבנו ולא יכולות לשתוק", כתבו הנשים "הבעלים שלנו, לוחמים מקצועיים ומסורים. אנו נמצאים כעת במצב בו בעקבות מקרה שארע עם מספר חיילים מצומצם, כל הגדוד נענש, מושפל ומושעה מפעילות מבצעית מיידית".

במכתבן הדגישו הנשים את המחיר הכבד שהן משלמות כנשות חינוך ועובדות חיוניות המתמודדות עם היעדר מסגרות לילדים תחת אש. "אנו מושפלות, פגועות, מופתעות וכואבות מהחלטתך. מסר שאומר שאפשר להעיף גדוד שלם, לפגוע בנו פגיעה כל כך חמורה, לירוק לבעלים שלנו ולנו בפרצוף לאחר שותפות עמוקה והשקעת ימים ולילות".

הנשים דרשו במכתבן התנצלות מהצבא כלפי החיילים ומשפחותיהם, וקראו לטפל באירועים חריגים באופן נקודתי. "יש לטפל באירוע הזה בחומרה הראויה מול אנשים ספציפיים ומול ההקלות בה פוגעים בחיילים ונבהלים מתגובות העולם. דווקא בתקופה בה המדינה זקוקה לחיילים רבים, יש לשקול בכובד ראש כל הפסקת פעילות של 450 לוחמים מסורים".

לסיום, הביעו הנשים התנגדות נחרצת להמשך שירות המילואים לצורך אימונים וסדרות חינוך לאחר חג הפסח. "כולנו מוכנים לשאת בנטל כשמדובר בשירות למען המדינה, אך כיוון שכולנו על סף קריסה, אם אינכם זקוקים לבעלינו לצורך מבצעי אל תגזלו מהם ומאיתנו חזרה לחיים ראויה אנו פגועות וחשות זלזול, חוסר אמון ובושה גדולה".

מוקדם יותר הסביר זמיר את החלטתו להפסיק את שירות המילואים של הגדוד - החלטה עליה פורסם לראשונה בערוץ 7.

זמיר קיבל את ממצאי התחקיר בנושא וקבע כי מדובר בכישלון ערכי ומקצועי חמור. "נורמות ההתנהגות והמשמעת שנראו באירוע אינן תואמות את ערכי צה"ל ואת הסטנדרטים המצופים מחייליו", הדגיש.

בהתאם לכך, הוחלט כי התעסוקה המבצעית של גדוד המילואים תופסק לאלתר. הגדוד יישאר בשירות ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והנורמטיביים, ורק בתום התהליך ישוב לפעילות.

הרמטכ"ל הדגיש כי חיילי צה"ל נדרשים לשמור על קור רוח וממלכתיות: "התבטאויות הקוראות לנקמה על ידי חיילי צה"ל הן חמורות ביותר, וביתר שאת כאשר הן נאמרות על ידי חייל הנושא נשק שניתן לו לצורך ביצוע משימתו בלבד".

"מדובר באירוע ערכי חמור שאינו עומד בקנה אחד עם נורמות וערכי צה"ל. כולנו נשבענו את שבועת החייל - שימוש בנשק ייעשה לצורך ביצוע משימה בלבד. אנחנו לא נקבל אירועים כאלה בשורות צה"ל. דווקא בעיצומה של מלחמה צודקת והיסטורית זו חובה עלינו לשמור על הממלכתיות של צה"ל וערכיו. הגדוד חשוב לנו ונשקיע רבות בחיזוקו, אך אין בצה"ל מקום לנורמות לא ערכיות. האחריות מוטלת בראש ובראשונה על המפקדים, ולא נתפשר על כך", סיכם.

ממצאי התחקיר העלו כי הכוח שתועד פעל למניעת חיכוך במרחב הסמוך לפעילות לפינוי מאחז בלתי חוקי שהוקם במהלך הלילה שבין יום רביעי לחמישי בשטח A. במקביל לפעילות, הגיע למקום צוות עיתונאים יחד עם מספר פלסטינים. הלוחמים הפרידו בין הקבוצות וביצעו בידוק ביטחוני, שלאחריו שוחרר הצוות, למעט חבר צוות אחד ששוחרר לאחר קבלת אישור נדרש.

"במהלך השיח עם הכתבים, אחד החיילים התבטא באופן בלתי הולם שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המשימה במרחב. הטענה ביחס לאלימות שננקטה על ידי אחד החיילים תיבדק על ידי הגורמים המוסמכים, ובהתאם לממצאים יוחלט על המשך טיפול. באשר לטענה על תקיפת קשיש פלסטיני, מבדיקה ראשונית לא נמצאה בשלב זה אינדיקציה לפגיעה על ידי כוח צה"ל", נמסר מדובר צה"ל.

התחקיר העלה מספר תקלות בהתנהלות הלוחמים אל מול הכתבים, ליקויים בנורמות ההתנהגות, חריגה מפקודות ושיח בלתי הולם שאינו בהתאם לנהלים. בצה"ל הדגישו כי הצבא מכבד ומאפשר את חופש העיתונות ומצר על האירוע, תוך ציון כי התקיים קשר ישיר עם הכתבים והובעה התנצלות אישית.

בעקבות ההחלטה, פנה יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט מהליכוד, לרמטכ"ל בדרישה לבטל את ההחלטה על השעיית פעילות גדוד המילואים 941. "מדובר במהלך שגוי הפוגע בלוחמים ומעניק רוח גבית לנרטיבים נגד צה"ל", כתב ביסמוט.