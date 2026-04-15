מפקד אוגדת איו"ש, תא"ל קובי הלר, הגיע הבוקר (רביעי) לבסיס צאלים למפגש עם לוחמי גדוד המילואים 941 - גדוד המורכב מבוגרי הגדוד החרדי "נצח יהודה".

הביקור נערך על רקע החלטת הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, להפסיק את פעילותו המבצעית של הגדוד ביהודה ושומרון בעקבות תקרית משמעתית.

תא"ל הלר הצטרף למנין התפילה של הגדוד, והתפלל שחרית כשהוא עטור בטלית ותפילין לצד הלוחמים.

החלטת הרמטכ"ל להדיח את הגדוד מתעסוקה מבצעית הגיעה בעקבות תחקיר אירוע שהתרחש בסמוך לתייסיר, בו נרשם עימות בין הלוחמים לצוות של רשת CNN.

דובר צה"ל מסר כי הרמטכ"ל אימץ את המלצות המפקדים להפסיק את התעסוקה המבצעית הנוכחית של הגדוד.

במקום פעילות מבצעית, הוחלט כי הגדוד יישאר בשירות מילואים ויעבור "תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים".

בצה"ל הבהירו כי הגדוד ישוב לפעילות רק בתום התהליך ובכפוף להחלטת אלוף הפיקוד, וכי ייתכנו צעדים פיקודיים נוספים.