נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פתח הבוקר (שלישי) חזית דיפלומטית חריפה מול צרפת, בעקבות החלטתה למנוע ממטוסים הנושאים אספקה צבאית קריטית לישראל לעבור במרחב האווירי שלה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, TruthSocial, לא חסך טראמפ במילים קשות נגד הממשל בפריז: "צרפת לא נתנה למטוסים לטוס לישראל מעל שטחה. צרפת לא עזרה בדבר בנוגע ל'קצב מאיראן' שחוסל בהצלחה! ארה"ב תזכור!"

בתגובה, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אמיר ברעם, קיבל החלטה דרמטית להפסיק לחלוטין את הרכש הביטחוני מצרפת.

המהלך הוא חלק ממדיניות רחבה שמובילים שר הביטחון ומנכ"ל המשרד, שמטרתה לצמצם התקשרויות עם מדינות הנוקטות צעדים עוינים נגד מדינת ישראל בזמן מלחמה.

במקום הרכש הצרפתי, משרד הביטחון יעבור להסתמך על ייצור ישראלי "כחול לבן" ועל רכש ממדינות המוגדרות כידידותיות בלבד.

ההחלטה הישראלית מגיעה לאחר שמתחילת המלחמה נקטה צרפת בשורת צעדים שנתפסו בירושלים כעוינים ובלתי מתקבלים על הדעת.

בין היתר, ממשלת צרפת אסרה על השתתפות נציגים וחברות מישראל בתערוכות ובכנסים ביטחוניים יוקרתיים בשטחה, ובנוסף תמכה פריז בקריאה בעצרת הכללית של האו"ם להטלת אמברגו נשק על ישראל, וכעת לא אפשרה מעבר מטוסים הנושאים אספקה צבאית קריטית לישראל.