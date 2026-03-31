מעין הטיל: תיעוד דרמטי מתקיפת מערכי ההגנה בלב טהרן צילום: דובר צה"ל

צה"ל השלים ביממה האחרונה יותר מ-230 תקיפות לעבר תשתיות של המשטר

האיראני. בתיעודים מיוחדים שפורסמו אחר הצהריים (שלישי) נחשפו תקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן לעבר מערכות הגנה אוויריות ברחבי טהרן.

לצד הפגיעה במערך ההגנה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, ביצע ביממה האחרונה יותר מ-230 תקיפות לפגיעה במטרות של המשטר ובהם משגרי טילים בליסטיים מוכנים לשיגור ואתרי ייצור אמצעי לחימה.

בתוך כך, הרמטכ"ל, אייל זמיר אירח בימים האחרונים את מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר. במסגרת הביקור שוחחו המפקדים על חשיבות שיתוף הפעולה בין הצבאות במערכה מול איראן ותיאמו את השלבים הבאים.

"צה"ל וצבא ארצות הברית נלחמים ביחד מתוך אינטרסים וערכים משותפים, באמון מלא, בהערכה הדדית, כתף אל כתף - הם ידידי אמת. בפעולה מסונכרנת ומתואמת, אנחנו תוקפים ופוגעים יחד במשטר הטרור האיראני ומביאים אותם לכדי בידוד אסטרטגי ולנקודת חולשה שהם לא היו בה מעולם. אנחנו נמצאים בקשר הדוק ויום יומי עם שותפינו לדרך מצבא ארצות הברית כחלק משעון הלחימה", אמר זמיר.

הוא מוסיף כי "יש כאן אינטרס משותף - מחויבות להסרת איום קיומי, מישראל, ומעל האיזור כולו. אלו ימים היסטוריים, שתוכננו בקפידה. מערכי המודיעין, ההגנה האווירית, הלוגיסטיקה ומערכים נוספים פועלים לילות כימים יחד עם מקבליהם בצבא ארה"ב. חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי פועלים יחדיו מעל שמי המזרח התיכון ומאפשרים את קצב ההתקדמות ועומק הפגיעה אליה הגענו".

לדבריו "לא נעצור ובתקופה הקרובה נעמיק את הישגינו ונמשיך בפעולות להחלשת המשטר האיראני. ציר הטרור שבנה משטר הטרור האיראני מתחיל להתפורר, ואנחנו נמשיך להכות בו עד להשגת יעדינו".