המאבק על תפקיד רב העיר אריאל נמשך, כאשר שלושה מועמדים מרכזיים צפויים להתמודד על התפקיד - אך ההליך מתעכב על רקע שיקולים פוליטיים.

לפי מידע שהגיע לערוץ 7, אחד המכשולים המרכזיים לקידום הבחירות הוא שר הדתות יריב לוין, שאינו ממהר לקדם בחירות בערים המזוהות עם הליכוד, בהן אריאל וטבריה.

הסיבה לכך היא, ככל הנראה, רצון להימנע מעיסוק בנושאים רגישים ושנויים במחלוקת בתקופת הפריימריז.

למרות העיכוב, גורמים המעורבים בתהליך מציינים כי הבחירות עצמן נמצאות בשלב מתקדם יחסית מבחינה פרוצדורלית.

במקביל, ראש העיר יאיר שטבון פועל לקידום מועמד מהציונות הדתית לתפקיד - מה שעשוי להשפיע על זהות הרב הבא.

שלושת הרבנים המרכזיים שצפויים להתמודד הם: הרב יהושע ון דיק, ראש ישיבת איתמר ולשעבר רב היישוב רמת מגשימים; הרב אוריאל ספז, רב היישוב כוכב יעקב ולשעבר ר"מ בישיבת מצפה רמון; והרב עדי אזולאי, מרבני ישיבת מצפה יריחו ורב קהילה ביישוב.

שם נוסף שעולה הוא הוא הרב אבנר בן יוסף, רב קהילות שבות אריאל, ויהושע בן-נון. רב בית הספר הממ"ד אור זבולון ומוביל פעילות שוטפת של צדקה וחסד בעיר.

בנוסף, אריאל נכללת במסגרת הבנות פוליטיות בין בצלאל סמוטריץ' לבין תנועת ש"ס, הנוגעות לחלוקת ערים בבחירות לרבני ערים.

בשל כך, מועמד שיזכה לתמיכת סמוטריץ' ולגיבוי של ראש העיר שטבון עשוי להפוך לפייבוריט במרוץ - ולהכריע את זהות הרב הבא של העיר.