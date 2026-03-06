המועצות האזוריות תמר ומגילות ים המלח פרסמו מכרזים למשרות רב אזורי בתחומן. המכרזים מיועדים למועמדים בעלי כושר מהרבנות הראשית לישראל לכהן כרב אזורי.

בנוסף, על המועמד להיות בעל כושר להתמנות כרב רושם נישואין, או להתחייב לעבור את הבחינות הנדרשות לקבלת הכושר בתוך שנה ממועד הבחירה לתפקיד.

עוד נקבע כי הרב שייבחר יידרש להתגורר באחד מיישובי המועצה האזורית בתוך שנה ממועד הבחירה, אלא אם יינתן לכך אישור חריג מהמשרד לשירותי דת ומהמועצה הדתית.

במסגרת התפקיד יהיה הרב אחראי על ניהול מערך הכשרות ומתן תעודות הכשר לבתי עסק בתחום המועצה, רישום נישואין ועריכת חופות, וכן פיקוח הלכתי על המקוואות ומערך העירוב.

תחומי האחריות כוללים גם מתן מענה לשאלות הלכתיות אזוריות, אחריות על עריכת הלוויות וליווי תחום הקבורה ובתי העלמין, וכן ליווי יישובים שבהם אין רב מכהן.

המכרז פתוח עד לתאריך כ"ט באדר, ובמועצות ציינו כי מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה בהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת.