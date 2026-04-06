לוחמי חטיבת גולני פועלים בעוצמה עמוק בתוך שטח דרום לבנון.

צה"ל פרסם בצהריים (שני) נתונים ותיעוד מיוחד מהפעילות הקרקעית הממוקדת של צוות הקרב החטיבתי, הפועל תחת פיקוד אוגדה 36 להרחבת מרחב האבטחה בצפון.

על פי הדיווח, כוחות גולני השמידו עד כה יותר מ-300 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. הפעולות בוצעו בשילוב כוחות מהאוויר ומהקרקע, וכללו השמדת מחסני אמצעי לחימה, מבנים ממולכדים שנועדו לפגוע בכוחותינו, ואיתורי אויב בלב השטח הבנוי.

הלוחמים בשטח לא מסתפקים בטיהור מעל פני הקרקע. במהלך הסריקות איתרו הכוחות יותר מ-10 פירים תת-קרקעיים ששימשו את מחבלי חיזבאללה למסתור ולשינוע אמצעי לחימה.

בנוסף, נתפסו מאות פרטי אמל"ח, הכוללים משגרים, רקטות, וציוד לחימה מתקדם שיועד לביצוע פשיטות לעבר יישובי הגליל.

במהלך הקרבות, חיסלו לוחמי גולני עשרות מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים ובהכוונת תקיפות מהאוויר. הפעילות מתמקדת בפירוק שיטתי של התשתיות שבנה חיזבאללה במשך שנים לאורך הגבול.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר.