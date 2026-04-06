אזעקות הופעלו במקביל אחר הצהריים (שני) במספר אזורים בארץ בעקבות מתקפה משולבת משלוש זירות - איראן, לבנון ותימן.

במרכז הארץ, בשפלה, בשרון ובאזור ירושלים נשמעו אזעקות בעקבות ירי טילים מאיראן. נרשמו מספר זירות של נזק, אך ללא נפגעים.

במקביל, בערבה דווח על חדירת כלי טיס בלתי מאויש לצד טיל שיוט מתימן. חלק מהאיומים יורטו, ולאחר זמן קצר הודיע פיקוד העורף כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

בצפון הארץ הופעלו אזעקות בקו העימות, בין היתר ביישובים מנרה ומרגליות, בעקבות ירי מלבנון. גם במקרה זה לא דווח על נפגעים.

מוקדם יותר, גבר כבן 44 נפצע באורח בינוני בצהריים מפגיעת הדף בעקבות שיגור טיל מאיראן שפגע באזור רמת גן.

לפי הדיווחים, מדובר בטיל שהתפצל באוויר וגרם ללפחות 30 זירות נפילה שונות ברחבי מרכז הארץ. כוחות החירום פעלו במספר מוקדים במקביל.

ברמת גן נגרם נזק כבד לדירה בקומה השלישית של בניין מגורים - כאשר הפגיעה הרסה את סלון הבית וגרמה להרס רב במקום. תיעודים מהזירה מציגים פגיעה משמעותית במבנה.

לוחמי אש מתחנת פתח תקווה פועלים בזירת שריפה במבנה מגורים בעיר. הכוחות השלימו סריקות לאיתור לכודים ולא אותרו נפגעים בשלב זה.