אלדד בן זמרה, מנכ"ל החברה לפיתוח מטה בנימין, אמר בראיון לערוץ 7 במהלך חנוכת היישוב "מעוז צור" כי תנופת ההתיישבות באזור נמצאת בעיצומה.

לדבריו, "חזון יכול להפוך למציאות. אנחנו רואים דבר שהתחיל כחווה ויש לנו עשרות כאלה בבנימין, בעזרת השם את כולם נשלים ונקים אותם כישובים".

בן זמרה הדגיש את חשיבותו האסטרטגית של היישוב החדש וציין כי "אנחנו רואים יישוב ששולט אסטרטגית, שולט התיישבותית ונמצא על אם הדרך בין תל אביב לירושלים ומונע את הגלישה של רמלה לכיוון מערב. במקום שהתיישבות עוברת, האויבים לא עוברים ואנחנו שם בעזרת השם נבנה, נרחיב, נעשה".

לדבריו, המשפחות שהגיעו ליישוב הן "החלוצים שלפני המחנה", וציין כי "הגיעו גם משפחות יחסית מבוססות במובן הזה שהן קצת יותר בוגרות עם ילדים שזה כמובן נותן גם אתגר איפה הם ילמדו ואיך וניתן להם את כל השירותים שהמועצה מחויבת, אבל מצד שני זה נותן גם אמונה שהדברים הם אמיתיים, הם פנימיים אצל משפחות שכבר מגובשות".

בן זמרה התייחס גם להמשך הפיתוח ואמר כי "אנחנו הכנו תשתיות כרגע ל-40 מבנים. כרגע עלו 12 משפחות, כל התשתיות כבר מוכנות ונעשה השלמה של כל המעטפת. אנחנו רואים תוך חצי שנה קרוב ל-50 משפחות במקום הזה".

בסיום דבריו הציג את היעד הרחב יותר: "החזון הוא פשוט לממש את כל הנקודות האופציונליות האפשריות, להקים עוד ועוד יישובים ולהביא מיליון תושבים ליהודה ושומרון. יש עוד הרבה מאוד נקודות, האתגרים הם רבים ואנחנו חולייה בשרשרת, אף אחד לא פטור מלבצע את המשימה שלו ואנחנו כרגע זאת המשימה שלנו ונעשה אותה כמה שיותר טוב".