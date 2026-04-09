השרה מירי רגב הודיעה הערב (חמישי) לטליק גווילי, אימו של רן גווילי הי"ד, ולתא"ל (במיל') גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, כי נבחרו להשיא משואה במשותף בטקס יום העצמאות ה-78 בהר הרצל.

רן גווילי ז"ל יצא בבוקר השבעה באוקטובר להילחם למרות שהיה פצוע, והספיק להציל את חייהם של עשרות משתתפי מסיבת הנובה לפני שנפל וגופתו נחטפה לעזה. הוא הושב לישראל לאחר 843 ימים והיה החטוף האחרון שהושב מרצועת עזה.

בהודעה נכתב כי "מי שלקח חלק פעיל בהשבתו של רן ובהשבתם של כל 255 החטופות והחטופים שנלקחו לרצועת עזה הוא תא"ל (במיל') גל הירש. הירש שירת במשך שנים ארוכות בצה"ל בתפקידי פיקוד בכירים, והוביל לוחמים ומפקדים בזירות מבצעיות מורכבות".

רגב מסרה: "התרגשתי עד דמעות לבשר לטליק על הבחירה בה להדליק משואה ביום העצמאות. בנה האהוב של טליק לוחם הימ"מ האמיץ רן גווילי, היה הראשון לצאת והאחרון לשוב. דרך מאבקה הנחוש להשבתו של בנה לקבורה בישראל התוודענו למשפחת גווילי המדהימה ולערכים המייחדים אותה, הערכים שהובילו את רן להקריב את חייו למען העם והארץ שכל כך אהב".

היא הוסיפה כי "המשואה המשותפת היא דרכנו להודות לתא"ל (במיל') גל הירש, אשר הקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל. לאחר שנים רבות של שירות כלוחם וכמפקד בצה"ל התגייס למשימת הקודש של השבת החטופים בתפקידו כמתאם השבויים והנעדרים. במשך למעלה משנתיים עבד ביסודיות ובנחישות מסביב לשעון בארץ ומחוצה לה ולא עצר עד להשלמתה של משימת הקודש שהופקדה בידיו".

"דרך המשואה הזו אנחנו מודים לכל העוסקים במלאכה המורכבת של השבת אחינו ואחיותנו החטופים, מלאכה שהייתה משאת הלב של העם כולו", חתמה רגב.

טקס המשואות השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", והמדליקים נבחרו בשל תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי ולמאמצי השיקום והבנייה מאז השבעה באוקטובר.

יו"ר פורום תקווה צביקה מור בירך: "טליק שבמשך השנתיים האחרונות חיזקה את כל העם באמונה שלה בצדקת הדרך במאבק שלה למען השבתו של רני הי"ד משבי החמאס. לאורך כל הדרך היא בחרה להאמין בעם, בצבא בחיילים ובמדינה. טליק בדרכה שלה יחד עם איציק בעלה והילדים בחרו להרים את רוח העם ולחזק אותו. טליק היא הפנים החזקות והיפות שיש לעם שלנו. אנו גאים בה ובעם הזה".