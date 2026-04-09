השרה מירי רגב הודיעה הערב (חמישי) כי בחרה בנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-78 בהר הרצל. הבחירה נעשתה מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת.

לפי הוועדה, מיליי הביע את תמיכתו בישראל בשורה של צעדים, בהם הכרה בארגונים כארגוני טרור, פעילות לשחרור החטופים ומאבק בזירה הבינלאומית נגד אנטישמיות. בנוסף צוין כי הוביל מהלכים סמליים לביטוי הקשר עם ישראל.

רגב אמרה, "בשנים המורכבות כל כך שאנחנו מצויים בעיצומן, מדינת ישראל מצאה בבואנוס איירס ידיד אמת ושותף מסור לדרך. הנשיא חאבייר מיליי הוא מהבולטים שבמנהיגי העולם החופשי ומהקרובים שבידידי ישראל, חבר אמת וציוני אמיתי, מופת של שותפות, נאמנות והערכה לעם היהודי ומגדולי הידידים של העם היהודי".

לדבריה, "הבחירה בו מבטאת את הכרת התודה העצומה שאזרחי ישראל כולם רוחשים למנהיגותו ואת גאוותנו העצומה בקשר החם והקרוב בין ישראל לארגנטינה".

עד כה הודיעה השרה על שורת משיאי המשואות, בהם לוחם צה"ל ארי שפיץ, היזם גילי רענן, אורה חתן ממושב שתולה, שני נציגי צה"ל, המפיק משה אדרי, תאמר עטאללה - בן העדה הדרוזית, פרופ' דינה בן יהודה, רוני אינסהאז פרשהד, יליד טהרן, הדיין הלוחם הרב אבי זרביב, השחקנית חנה לסלאו, האם השכולה טליק גווילי ותא"ל (במיל') גל הירש, השף אסף גרניט וכאמור חאבייר מיליי, נשיא ארגנטינה.

טקס המשואות השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", והמדליקים נבחרו בשל תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי ולמאמצי השיקום והבנייה מאז השבעה באוקטובר.