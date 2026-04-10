תנועת "תורהנוער" מבית עמותת "סולמות" הודיעה על הרחבה משמעותית בפעילותה, עם הצטרפות מיזם "מתלהטים אחריה" לפעילותה השוטפת. במסגרת המהלך, המיזם יפעל תחת המעטפת הניהולית והמקצועית של התנועה.

המיזם, שהוקם לפני כשנה וחצי, פועל לחיבור בין בני ישיבות ובנות מדרשה לבין בני נוער, באמצעות שיעורים, שיחות והתוועדויות. במהלך פעילותו הוביל כ-200 אירועים והגיע לאלפי בני נוער ברחבי הארץ.

כעת, עם הצטרפותו ל"תורהנוער", המפעילה למעלה מ-90 סניפים, יהפוך המיזם לזרוע הביצועית של התנועה בהרחבת הפצת התורה לכל דורש.

מנכ"ל תורהנוער, חובב אוזן, אמר: "זיהינו במיזם עוצמות נדירות של חיבור בלתי אמצעי לתורה, והחלטנו להעניק לו את הבית והפלטפורמה המקצועית שלנו כדי להפוך אותו למכפיל כוח ארצי".

לדבריו, "השילוב בין התשתית הרחבה של תורהנוער לבין האנרגיה והתנופה של 'מתלהטים אחריה' יאפשר לנו להגיע לקהלים חדשים ולעשרות אלפי בני נוער נוספים. זהו צעד נוסף בחזון שלנו - להפוך את לימוד התורה למרכזי, משמעותי ונגיש לכל נער ונערה בישראל".

מנהלי המיזם, בניה פלס, אליעזר שנפס, דבורה קלוטניק ומיכל בייץ, הוסיפו: "עבורנו מדובר ביום חג ובעליית קומה משמעותית. הקמנו את 'מתלהטים אחריה' מתוך רצון להפיץ תורה, והיום המיזם זוכה למעטפת הטובה ביותר שיכולנו לבקש".

הם ציינו כי "החיבור לתנועת תורהנוער ולעמותת סולמות הוא הצעד הטבעי והנכון ביותר כדי להפוך את המהפכה שלנו לרחבה ומשפיעה עוד יותר. תחת תורהנוער, נוכל להתמקד בתוכן ובהפצה, ולהגיע לכל פינה בארץ עם תורה ערכית ומחוברת לחיים".