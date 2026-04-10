נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (שישי) פוסט ארוך ברשת Truth Social, ובו תקף בחריפות שורה של דמויות מרכזיות המזוהות עם מחנה הימין בארה"ב.

המתקפה כוונה כלפי אישים שהיו מזוהים בעבר עם תנועת MAGA, על רקע ביקורת שמתחו נגדו בעקבות עמדותיו בעימות מול איראן והרטוריקה התקיפה שהפעיל נגד המשטר.

בפוסט, שנאמד בכ-500 מילים, יצא טראמפ בעיקר נגד אנשי התקשורת השמרנים טאקר קרלסון, מגין קלי, קנדיס אוונס ואלכס ג'ונס. לדבריו, "יש להם דבר אחד במשותף - איי קיו נמוך", והוסיף כי "הם אנשים טיפשים, הם יודעים את זה, המשפחות שלהם יודעות את זה, וכולם יודעים את זה גם כן".

טראמפ תקף גם את מעמדם הציבורי והמקצועי של העיתונאים שביקרו אותו, וטען כי "נזרקו מהטלוויזיה, איבדו את התוכניות שלהם, ואפילו לא מוזמנים עוד להופיע". עוד אמר כי מדובר ב"משוגעים" ו"עושי צרות" ש"יגידו כל דבר בשביל פרסום זול".

בהמשך התייחס לסוגיית איראן והציג את המבקרים כמי שאינם מחויבים לעקרונות תנועת MAGA. לדבריו, "הם חושבים שזה נהדר שלאיראן, המדינה מספר אחת בעולם בתמיכה בטרור, יהיה נשק גרעיני", והדגיש כי עמדותיהם מנוגדות לעקרונות התנועה.

בסיום דבריו התייחס טראמפ גם לביקורת האישית נגדו והצהיר כי תנועת MAGA מבוססת על "להפוך את אמריקה לגדולה שוב". לדבריו, "הם לא יודעים איך לעשות זאת, אבל אני כן".

