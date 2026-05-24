נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (ראשון) לאפשרות להשגת הסכם עם איראן שיכלול גם כל הדרישות האמריקניות מהמשטר בטהרן.

"אם אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים, ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני", הצהיר טראמפ ברשת TRUTH..

הוא הוסיף "העסקה שלנו היא בדיוק ההפך, אבל אף אחד לא ראה אותה, או יודע מהי. היא אפילו לא הסתיימה במשא ומתן מלא עדיין".

"אז אל תקשיבו למפסידים, שמבקרים משהו שהם לא יודעים עליו כלום. שלא כמו אלה שלפניי שהיו צריכים לפתור את הבעיה הזו לפני שנים רבות, אני לא עושה עסקאות רעות", סיכם הנשיא.

מוקדם יותר פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחסות לשיחתו עם הנשיא טראמפ בחשבון ה-X שלו.

"שוחחתי אמש עם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לפתיחת מצרי הורמוז ועל המשא ומתן הקרוב להסכם סופי בנושא תוכנית הגרעין של איראן. הבעתי בפני הנשיא טראמפ את הערכתי העמוקה על מחויבותו האיתנה לביטחון ישראל, לרבות במהלך המבצעים "שאגת הארי" ו"Epic Fury", שבהם כוחות אמריקנים וישראלים נלחמו כתף אל כתף מול האיום האיראני", כתב נתניהו.

הוא הדגיש כי סוכם שלא יהיה הסכם עם המשטר בטהרן ללא פתרון סוגיית האיום הגרעיני. "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה".

לדבריו "הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, לרבות בלבנון. השותפות בינינו ובין שתי מדינותינו הוכחה בשדה הקרב והיא מעולם לא הייתה חזקה יותר. המדיניות שלי, כמו מדיניותו של הנשיא טראמפ, נותרה ללא שינוי: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".