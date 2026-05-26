צבא ארצות הברית ביצע הלילה (שלישי) תקיפה בדרום איראן נגד שורת מטרות, בהן סירות שניסו להטמין מוקשים ימיים ואתרים לשיגור טילים.

טים הוקינס, דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), אישר את הפרטים והבהיר כי הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית".

בהצהרה שמסר לרשת "פוקס ניוז" אמר הוקינס כי התקיפות נועדו "להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראניים". הוא הוסיף והדגיש כי "פיקוד המרכז האמריקני ממשיך להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש".

הודעת הצבא האמריקני נמסרה לאחר דיווחים בכלי תקשורת באיראן על שלושה פיצוצים שנשמעו במזרח עיר הנמל בנדר עבאס שבדרום המדינה.

במקביל, דווח באיראן כי מטוסי קרב אמריקניים תקפו שתי סירות של משמרות המהפכה במהלך משימה במפרץ הפרסי, וכי ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו באירוע.

התקיפה האמריקנית מגיעה ברקע המשך המגעים בין ארה"ב לאיראן על הסכם שיביא לעצירת תוכנית הגרעין של איראן.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר מוקדם יותר הלילה כי השמדת האורניום המועשר שבידי איראן היא תנאי הכרחי לגיבוש הסכם בין המדינות.

"האורניום המועשר יועבר באופן מיידי לארה"ב, כדי שיוחזר הביתה ויושמד, או, שלחלופין, ועדיף, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו, כאשר הוועדה לאנרגיה אטומית, או גוף מקביל לה, תשמש עדה לתהליך ולאירוע הזה!", כתב טראמפ בחשבונו ברשת החברתית Truth Social.

בתוך כך, בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" דווח כי וושינגטון דורשת התחייבויות ברורות מטהרן בנוגע לתוכנית הגרעין, בעוד צוותי המשא ומתן האיראניים לוחצים לקבלת הקלות בעיצומים הכלכליים ובהפשרת נכסים.

לפי הדיווח, בארצות הברית חוששים כי איראן תנסה לעכב את הטיפול בסוגיית הגרעין לאחר שתזכה להקלות במסגרת העסקה.