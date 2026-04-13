צה"ל הודיע היום (שני) כי כוחות אוגדה 98 השלימו את כיתור העיירה השיעית בינת ג'בייל והשתלטו על אצטדיון הכדורגל המפורסם - המקום שבו נשא חסן נסראללה את נאום "קורי העכביש" בשנת 2000.

המגרש, שהפך לאורך השנים לסמל הניצחון של חיזבאללה על ישראל לאחר נסיגת צה"ל, הושמד ביממה האחרונה במהלך הלחימה.

נאום "קורי העכביש", שבו טען נסראללה כי ישראל חלשה יותר מרשת עכביש למרות נשקה הגרעיני, עיצב את תודעת חיזבאללה במשך דור. היום, תמונת המצב בבינת ג'בייל נראית אחרת לגמרי.

נסראללה אמר בנאומו כי "יש לה לישראל נשק גרעיני והכוח האווירי החזק ביותר באזור, אבל באמת שהיא חלשה יותר מקורי עכביש".

מפקד אוגדה 98, תא"ל גיא לוי, פנה ללוחמיו בהודעה שקישרה בין העבר להווה: "בינת-ג'בל 2,000 - היה כאן מישהו שנאם והתרברב על קורים ועכבישים. היום, האיש הזה לא קיים, גם המגרש לא, והמילים שלו לא שוות כלום. בינת-ג'בל 2026 - כוחותנו שולטים במרחב, משמידים תשתיות טרור ועשרות מחבלים. מאחורינו תושבי הצפון עליהם אנו מגנים, לפנינו הימים הלאומיים שמזכירים לנו למה ועל מה אנחנו נלחמים".

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, כתב בדף ה-X שלו: "תהילה לא נבנית בנאומים, אלא בקצב פסיעותיהם של החיילים. השליטה על אצטדיון בינת ג'בייל אינה רק הישג צבאי, אלא ניפוץ של סמל היוהרה. מי שאיים עלינו ברפיסות, מבצריו קרסו אל מול עמידתנו האיתנה".

עוד הוסיף כי "הם חשבו שאנחנו חלשים יותר מקורי עכביש, והיום התייצבנו כדי להראות לעולם את האמת. צבא ההגנה הופך את דף האשליות בתוך ביתם. האמירה היא שלנו, והמעשה הוא פועלנו".

ההשתלטות על האצטדיון והעיירה היא שיאו של שבוע לחימה עצימה. צוותי הקרב של חטיבות הצנחנים, הקומנדו וגבעתי הידקו את המצור על המעוז האסטרטגי ופתחו במתקפה רחבה להסרת איומים.

מעל 100 מחבלי חיזבאללה חוסלו בקרבות פנים אל פנים ובאמצעות תקיפות מהאוויר לצד עשרות תשתיות טרור, בהן עמדות ירי ומפקדות, שהושמדו על ידי הלוחמים.

במהלך הפעילות, מאות אמצעי לחימה, בהם משגרים, טילים וציוד צבאי רב, אותרו במרחב העיירה.

בצה"ל מדגישים כי הלוחמים ימשיכו "לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינה ישראל".