מנגנון ביטחון הפנים של חמאס מגביר את המאמצים לסיכול פעילות מודיעין ישראלי ברצועה, ויוצא בקמפיין אגרסיבי המשלב פיתויים לצד איומים ישירים על חייהם של משתפי הפעולה.

בהודעה רשמית שפורסמה לציבור, פונה המנגנון לפלסטינים המופעלים על ידי ישראל ומציב בפניהם שתי דרכי פעולה אפשריות.

באפשרות הראשונה, קורא חמאס לסוכנים להסגיר את עצמם לידי "ביטחון ההתנגדות". בתמורה להסגרה מרצון, מבטיח הארגון למשתפי הפעולה "חיים יציבים לאחר תהליך שיקום" והזדמנות "לתרום להגנת החברה הפלסטינית".

בהודעה הודגש כי הצעד אינו מהווה בושה אלא מעשה של גבורה: "מסירת עצמך תציל את ילדיך מחיים הדומים לגיהינום".

מנגד, האפשרות השנייה, המשך שיתוף הפעולה עם ישראל, מלווה באיומים קשים. חמאס מזהיר כי יכולות האיתור שלו השתפרו וכי כל סוכן שלא יסגיר את עצמו ייחשף בתוך תקופה של שישה חודשים לכל היותר.

גורלם של אלו שייחשפו, כך לפי ההודעה, יהיה "השפלה פומבית, מאסר ממושך או הוצאה להורג" לאחר משפט שדה מהיר.

"השב"כ ימשיך להטעות אותך עד שיביא אותך לשלב שאין ממנו דרך חזרה", נכתב בניסיון לערער את אמונם במפעיליהם הישראלים ולשכנעם כי ישראל תנטוש אותם ברגע האמת.

מדובר בחלק מקמפיין מתמשך של חמאס לאיתור "פרצות" מודיעיניות ברצועה. לאחרונה אף הציע הארגון "תקופת חסד" מוגדרת בזמן, שבה ניתנה לסוכנים אפשרות להסגיר את עצמם בתמורה להקלה משמעותית בעונשם.