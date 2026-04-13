להקת הרבנות הצבאית פרסמה הערב (שני) ביצוע מוזיקלי לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, המשלב בין מסורת הדורות לתקומת עם ישראל בארצו.

החזן הצבאי הראשי, סא"ל שי אברמסון, מבצע יחד עם להקת הרבנות את הפסוק החותם את ספר יואל: "וְנִקֵּיתִי דָּמָם לֹא נִקֵּיתִי וַה' שֹׁכֵן בְּצִיּוֹן".

בקליפ לוקח חלק בנגינת כינור סמ"ר במיל' מרדכי שנוולד שנפצע באורח קשה במהלך הלחימה ברצועת עזה.

ברבנות הצבאית הסבירו את הבחירה בפסוקים אלו: "שני הפסוקים החותמים את ספר יואל עוסקים בתקומת עם ישראל בארצו, לאחר שנות גלות ארוכות. 2,000 שנות גלות, בהן נרדפו היהודים בגלות, בפרעות, רדיפות, פוגרומים ושואה, מסתיימות עם חזרת עם ישראל לארצו".

לדבריהם, הקמת מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל הם המימוש של חזון הנביא והערובה לקיומו של עם הנצח, "שיבת ציון, בניין יהודה, ירושלים וארץ ישראל כולה, הקמת מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, הם שמבטיחים, בעזרת ה', את קיומו הנצחי של עם הנצח בארצו".

לצד השיר נכתב כי "גם השיבה ארצה והקמת המדינה מלוות במחיר דמים, אותו אנחנו זוכרים תמיד, וביתר שאת מדי שנה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה. אולם לצד המחיר הכבד, בזכות קיומו של צה"ל וקיומה של מדינת ישראל אנו מתפללים ומבטיחים: לעולם לא עוד".