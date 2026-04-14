משלחת "עדים במדים" של צה"ל יצאה השבוע (ראשון) למסע מורשת בפולין, לאחר שש שנים שבהן לא התקיימה.

המשלחת מציינת 81 שנים לסיום מלחמת העולם השנייה ומשלבת קצינים מכלל הזרועות והאגפים בצה"ל, בסדיר ובמילואים.

במשלחת משתתפים 35 קצינים לצד שורדת השואה אירין שאשא, נציגי משפחות שכולות ובהם יעל ניזרי, אמו של רב-סרן גיא נזרי ז"ל ואבנר בן ארי, אחיו של רב-סרן חגי בן ארי ז"ל.

רב המשלחת הוא סא"ל (מיל') הרב שמואל סלוטקי ששכל את שני בניו, נועם וישי הי"ד, בקרבות השבעה באוקטובר. עוד משתתפים שורד השבי עמרי מירן ואביו דני.

במהלך המסע ביקרו הקצינים במחנות ההשמדה, העמיקו במורשת העם היהודי וצעדו ב"מצעד החיים" לצד אלפי בני נוער מרחבי העולם, כשהם נושאים עמם את זיכרון הנספים.

שורדת השואה, אירין שאשא, אמרה: "אני עומדת כאן היום, כנציגה יחידה של אחיי ואחיותיי, עם משלחת של עשרות קצינים ומפקדים בצבא ההגנה של מדינת ישראל, אשר אנשיה מגלמים את תמצית העוצמה והכבוד האנושי. מכאן אני שולחת לכם הבטחה: אנחנו נמשיך לצעוד בגאווה, יחד. למרות כל המכשולים, הרצון שלנו ורוחנו נושאים אותנו קדימה - יחד, בלתי ניתנים לשבירה. עם ישראל חי".

מפקד המשלחת, תת-אלוף גיא חסון, הדגיש בנאומו את כובד המשקל המונח על כתפי המפקדים בעידן הנוכחי: "אנחנו ניצבים כאן יחד - מפגישים עבר, הווה ועתיד - על אדמת פולין רווית דם אחינו ואחיותינו שנאבקו על חייהם רק בשל היותם יהודים - ללא מדינה וללא צבא. אנחנו דור ההווה והעתיד, נציגיו של צבא ההגנה לישראל. קצינים שבחרו להיות חלק מהנושאים באחריות - להיות חלק של ממש, להיות בכל מקום ובכל זמן שנדרש. הזיכרון מחייב אותנו לפעול, להיות חזקים ולהיות מאוחדים. המציאות של הימים האלה מוכיחה לנו שוב ושוב עד כמה כבדה האחריות המוטלת עלינו. אחריות לביטחון העם שלנו. אחריות להיות מקצועיים, נחושים, לא לוותר ולנצח".

מירן ריגש את משתתפי המשלחת כשחיבר בין תקופת השבי שלו לסיפורם של סביו: "במהלך השהות שלי בשבי חשבתי הרבה על סבתא וסבא שלי שהצליחו לשרוד באחת התקופות החשוכות שידעה האנושות. סבתא שלי וסבא שלי התעקשו להפוך את הטרגדיה הלאומית והאישית שלהם לחיים חדשים - הם בנו משפחה, בנו את הארץ. מלאי ערכים וציונות. ודווקא פה היום - אני רוצה להזכיר לנו את החובה הזו. כמו שעשו הדורות לפנינו, גם אנחנו חייבים לקום יחד. לעשות הכל כדי שיהיה פה טוב יותר. למען המדינה, למעננו, לזכר הנרצחים הרבים, לזכר הנופלים שבלעדיהם לא היינו פה. ובעיקר בעיקר - למען הילדים שלנו".

צילום: דובר צה"ל

