דובר צה"ל התיר הבוקר (שלישי) לפרסום כי רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו, בן 30 מקצרין, נהג רכב כיבוי אש, עוצבת 'ברק' (188), נפל בקרב בדרום לבנון.

עוד נמסר כי באירוע בו נפל ביאנקו, נפצע לוחם צה"ל במילואים באורח בינוני ושני לוחמים נוספים במילואים באורח קל.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

אתמול (שני) בערב הודיע צה"ל כי שמונה לוחמי צה"ל נפצעו במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון כתוצאה ממתקפת רחפן נפץ.

מהדיווח עולה כי רחפן הנפץ נפל והתפוצץ במרחב בו פעלו הכוחות. כתוצאה מהפיצוץ, שני לוחמים נפצעו באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

כלל הלוחמים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו בהמשך לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם של כלל הפצועים עודכנו.