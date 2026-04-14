תלמידי ישיבות ההסדר שהגיעו הבוקר (שלישי) להתגייס מצאו עצמם ממתינים בבקו"ם לאוטובוס שהתעכב בשל הצפירה.

במהלך ההמתנה, ובצל האווירה המיוחדת של רגעי הצפירה ביום השואה, החלו התלמידים לשיר יחד את השיר "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח".

את הלחן לשיר 'אני מאמין' הלחין בשנת 1942 במהלך השואה הרב עזריאל דוד פסטג בדרכו לטרבלינקה. בנסיעה ברכבת ביקש להעביר את השיר לרבו, האדמו"ר ממודז'יץ, שהתגורר אז בארצות הברית. הוא הבטיח חצי מעולם הבא שלו למי שיצליח להעביר את הניגון.

שני יהודים קפצו מהרכבת, אחד נהרג, והשני הצליח להעביר לאדמו"ר את הניגון. האדמו"ר ממודז'יץ, הרב שאול ידידיה אלעזר טאוב, הפיץ את הניגון בעולם היהודי.

הניגון הפך לסמל של אמונה ותקווה, ומבוצע עד היום בטקסים ובאירועים לזכר השואה.