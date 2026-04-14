לוחמי צה"ל עמדו דומייה בכל גזרות הלחימה דובר צה"ל

יום הזיכרון לשואה ולגבורה צוין הבוקר (שלישי) בכלל גזרות הלחימה של צה"ל בלבנון, בסוריה, ביהודה ושומרון וברצועת עזה.

בשעה 10:00 בדיוק, כאשר הופעלה צפירת הזיכרון, הופסקה הפעילות המבצעית במוצבים, בקווי ההגנה ובעומק שטח האויב, והלוחמים נעמדו לדומייה לזכר קורבנות השואה.

הצפירה הארצית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה הופעלה מחמ"ל ההתרעה של פיקוד העורף, על ידי מיקי זמיר, דור שני לשורדי שואה, ונכדתו רב-סרן נועה זמיר, ראש מדור מבצעים בפיקוד העורף.

אביו של מיקי, הרמן זינגר, נולד בשנת 1920 ושרד את השואה לאחר שעבר בין מחנות ריכוז, בהם אושוויץ, שם איבד את אמו, אחיו ואחותו. במהלך שהותו במחנה עבד בבלוק של ד"ר מנגלה, שרד את צעדת המוות ולאחר מכן שב ליוגוסלביה.

לאחר המלחמה נישא הרמן למרים, שהכיר עוד לפניה. ב-1946 נולד בנם מיקי, ובשנת 1949 עלתה המשפחה לישראל. הרמן לא הסתפק בשיקום חייו האישיים, שירת כקצין בצה"ל ולחם במלחמות ישראל.

הבוקר הגיעו מיקי ונכדתו לחמ"ל פיקוד העורף, שם לחצו יחד על הכפתור שהפעיל את הצפירה ברחבי הארץ.

מיקי זמיר, שהגיע הבוקר למעמד המיוחד לצד נכדתו, לא יכול היה להסתיר את התרגשותו: "בזכות אבי, ששרד את אושוויץ, נכדתי ואני עומדים כאן היום. אבי עבר בין מחנות, איבד את משפחתו ושרד את צעדת המוות ומתוך הכאב והאובדן בחר לחזור, לבנות ולהקים מחדש חיים. לראות היום את נכדתי עומדת לצידי, כקצינה בצבא ההגנה לישראל, זה הניצחון האמיתי של המשכיות, של חיים, של משפחה ושל עם. האחריות שלנו היא להמשיך לספר, להזכיר ולהבטיח שהעבר לא יישכח לעולם, כדי שהדורות הבאים יישאו את הזיכרון קדימה. נזכור ולא נשכח".

גם נועה שיתפה בתחושותיה: "סבא רבא שלי שרד את התופת ועלה לישראל. הוא לקח חלק בבניית הארץ, שירת כקצין בצה"ל ולחם במלחמות ישראל. להיות פה היום עם סבא שלי ולהפעיל את הצפירה בתקופה זו בה אנחנו עדיין נלחמים על הגנת הארץ - ממלא אותי בגאווה והתרגשות. חשוב שנלמד ונספר את הזוועות שעברו אחינו היהודים בשואה ונוודא שמורשת עמנו, תזכר, תלמד ותשמר לדורות הבאים".