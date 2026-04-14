ישראל כהן על סבו ששרד את השואה חדשות 13

הפרשן החרדי ישראל כהן שיתף במהלך פאנל בחדשות 13 בזיכרון אישי מסבו, הרב יקותיאל יהודה כהן, ניצול השואה. לדבריו, סבו נלקח כנער למחנות אושוויץ ובירקנאו, שרד את התופת ובסופו של דבר עלה לארץ ישראל.

כהן תיאר את סבו כאדם שלא חשש לדבר על העבר. למרות שכהן עצמו למד במוסדות חרדיים בבני ברק שבהם לא צוין יום השואה באופן רשמי, הוא נהג להתלוות לסבו שהיה עובר בין מחנות צה"ל ובתי ספר כדי להנציח את שאירע.

לדברי כהן, סבו היה חרדי אדוק מאוד, אך לצד זאת גם ציוני נלהב. הוא חש הכרת הטוב למדינת ישראל על כך שהעניקה בית וקרקע לעם היהודי והקימה צבא שמגן עליו. עבור הסבא, דגל ישראל והמדינה היו סמלים של ביטחון שהיה חסר לו כל כך בימי המלחמה.

הוא הסביר כי בציבור החרדי קיים סגנון זיכרון אחר, המתמקד בלימוד משניות ותפילה, ולעיתים ישנו ויכוח על המועד שבו נקבע יום הזיכרון - בחודש ניסן.

כהן שיתף כי אירועי השנים האחרונות - מגפת הקורונה ובמיוחד הטבח ב-7 באוקטובר - גרמו לו לשנות את תפיסתו ולחזור לגישתו של סבו. הוא ציין כי כיום הוא מבקש לאחוז בשני הקצוות: "להתחבר גם ליהדות שלי וגם לישראליות שלי".

מבחינתו, הדרך הנכונה לזכור ולכבד היא שילוב של המסורת והלאומיות - לומר פרקי תהילים ומשניות לעילוי נשמת הנספים, ולצד זאת לעמוד בצפירה ולכבד את זכרם של אלו שנספו.