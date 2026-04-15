כפי שפורסם לראשונה בערוץ 7: סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, החליט למנות את הדיין הרב אייל יוסף לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים.

המינוי נעשה בתיאום ובהסכמת הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף, לאחר הליך בחירה שבו ראיין השר מספר מועמדים ומועמדות.

עם ההכרזה על המינוי החדש, הודו השר לוין והראשון לציון למנהל היוצא, הרב אלי בן דהן, על שנות עשייתו המרובות והמוצלחות במערכת.

הרב אייל יוסף, המכהן כיום כאב בית דין בתל אביב, נחשב לדמות מוערכת מאוד במערך בתי הדין. במהלך השנים צבר ניסיון עשיר בשורה של תפקידי מפתח.

בין היתר, כיהן כראש הרכב וכחבר בכמה בתי דין, כדיין בהרכב הקדשות בתל אביב, כחבר נציגות הדיינים, כחבר בוועדת האתיקה לדיינים, כחבר בית הדין לגיור וכחבר בוועדת הבחינות לדיינים.

השר לוין ציין כי ניסיונו של הרב יוסף מעניק לו "ראייה רחבה ויוצאת דופן" של צרכי המערכת והבעיות הדורשות פתרון, דבר שיאפשר לו לקדם את חזונו המקצועי באופן מהיר ויעיל.

יובהר כי למרות שמות המשפחה הזהים, אין כל קשר משפחתי בין הראשון לציון הרב דוד יוסף למנהל הנכנס הרב אייל יוסף.

הרב דוד יוסף בירך בחום על המינוי: "זהו יום בשורה למערכת בתי הדין. הרב אייל יוסף הוא תלמיד חכם בעל שיעור קומה, המשלב ידע הלכתי מקיף עם הבנה מעשית עמוקה של צרכי הדיינים והציבור. מדובר במינוי ראוי ביותר, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו תמשיך המערכת להתפתח, להתייעל ולקדש שם שמיים. הראשון לציון בירך את המנכ"ל היוצא הרב אלי בן דהן על עשייתו המבורכת ומסירותו רבת השנים למען מערכת בתי הדין".