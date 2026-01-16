רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה הרב אליקים לבנון, נשיא ישיבת עטרת כהנים הרב שלמה אבינר, ורב היישוב כוכב השחר וראש הישיבה הרב אוהד קרקובר, פרסמו הבוקר (שישי) קריאה משותפת לשינוי מדיניות האכיפה כלפי עצורים יהודים ביהודה ושומרון.

הרבנים התייחסו למקרה שבו נמנעה מ-3 נערים יהודים, שנעצרו במהלך השבוע האחרון, הזכות הבסיסית להיפגש עם עורך דין.

לדבריהם, מדובר במהלך קיצוני וחריג שאין לו אח ורע באוכלוסיות אחרות במדינת ישראל: "במדינה דמוקרטית מניעת מפגש עם עורך דין הוא צעד קיצוני ששמור למקרי קצה. גם נאשמים ברצח זוכים במדינת ישראל למפגש עם עורך דין", כתבו.

עוד הוסיפו כי פעמים רבות מדובר בחקירות אגרסיביות, אשר בסיומן כלל לא מוגש כתב אישום: "ברוב המקרים העצורים משתחררים ללא כתב אישום אחרי חוויה טראומטית על לא עוול בכפם".

לדבריהם, יש לשים סוף לגישה זו, שננקטת באופן שיטתי רק כלפי נערים יהודים: "החוק חובה לאכוף, אבל גם את הצדק צריך לרדוף בצדק. אי אפשר לנקוט בכלים דרקוניים כלפי נערים יהודים, שלא ננקטים כלפי אף אוכלוסיה אחרת במדינת ישראל".

בסיום דבריהם פנו השלושה לראש השב"כ הנכנס דוד זיני, וקראו לו לפעול לתיקון המצב: "אנחנו קוראים לראש השב"כ הנכנס דוד זיני להחזיר את השפיות וההגינות לאכיפת החוק ולהפסיק למנוע זכויות יסוד מעצורים יהודים".