נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להתפתחויות האחרונות במזרח התיכון וכתב כי ארה"ב פועלת לפתיחה קבועה של מצר הורמוז.

בפוסט שפרסם ברשת Truth, טען הנשיא דונלד טראמפ כי הגיע להישג משמעותי מול המעצמה הסינית. "סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז", כתב טראמפ. "הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן. הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן כשאגיע לשם בעוד כמה שבועות".

טראמפ הוסיף בנימה המשלבת פיוס עם איום: "זה לא עדיף על להילחם? אבל תזכרו, אנחנו מאוד טובים בלחימה, הרבה יותר מכל אחד אחר".

במקביל, סוכנות הידיעות AP מדווחת מפי גורמים אזוריים כי ארה"ב ואיראן נתנו "הסכמה עקרונית" להאריך את הפסקת האש לפחות בשבועיים נוספים.

המתווכות פועלות כעת לגשר על שלוש נקודות המחלוקת המרכזיות: תוכנית הגרעין האיראנית, חופש השיט במצר הורמוז ודרישות לפיצויים על נזקי המלחמה.

למרות הדיווחים על פשרה, הדרג הצבאי באיראן ממשיך לשדר קו ניצי. עלי עבדאללהי, מפקד מפקדת הכוחות המזוינים של איראן, הזהיר: "אם המצור הימי האמריקני יימשך - לא נאפשר את המשך המסחר במפרץ הפרסי, בים עומאן ובים סוף".

בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי המצור האמריקני אינו הרמטי. לפי הדיווח, מכלית נפט ענקית נוספת הצליחה לפרוץ את ההסגר של הצי האמריקני ולעגון בנמל באיראן לאחר שעברה במצר הורמוז.