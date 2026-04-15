פעילות נחושה נגד חרם בבאר יעקב דוברות המשטרה

אירוע חרם חריג נחשף בבאר יעקב, לאחר שתלמיד בן 13 הפך למטרה לפרסומים פוגעניים ברשת, שכללו הפצת "מודעת אבל" ופתיחת עמוד טיקטוק תחת הכיתוב "יהי זכרו ברוך".

הפרשה החלה אתמול, עם קבלת תלונה במשטרה על הפצת "מודעת אבל" פיקטיבית הנושאת את שמו של הקטין.

בנוסף, נפתח עמוד טיקטוק תחת הכותרת "יהי זכרו ברוך", שכל מטרתו הייתה לשלהב את החרם כלפי הנער ולפגוע בו נפשית וחברתית.

במשטרה לא המתינו, ואתמול נעצרו שני חשודים במעורבות במעשים. השניים נחקרו ובסיום חקירתם נשלחו למעצר בית, תוך שמתנהל נגדם הליך פלילי מלא בגין המעשים החמורים.

הבוקר, החליטו בתחנת רמלה להעניק לנער גיבוי פומבי. שוטרים התייצבו בשער התיכון עם הגעת התלמידים, קיבלו את פניו של הנער בחיבוק וליוו אותו באופן אישי עד לפתח כיתתו, לעיני כל חבריו לספסל הלימודים.

בנוסף לליווי, קצין הנוער פקד ספי לובר, יחד עם רכזת המניעה רס"ל ירין קבסה, קיימו שיחות והרצאות בפני כלל תלמידי השכבה.

במהלך השיחות הוסבר לתלמידים הפן הפלילי של מעשי הבריונות ברשת וההשלכות ארוכות הטווח על חייהם של הילדים הפוגעים והנפגעים כאחד.

המשטרה חתמה את ההודעה בקריאה לבני הנוער: "לקחת אחריות על המעשים ולבחור בדרך אחרת".