"הוא רצה רק קצת לנהוג" | השוטרים עצרו נהג - בן 10 דוברות המשטרה

שוטרי מחוז מרכז מתחנת קאסם מנעו לאחרונה אסון כבד בכבישים, לאחר שחשפו מקרה חמור של רשלנות וסיכון חיי אדם.

במהלך פעילות מבצעית בכביש כורכר הסמוך ליער חורשים, הבחינו השוטרים ברכב שנוסע בצורה שעוררה את חשדם.

כאשר עצרו השוטרים את הרכב לבדיקה, הם נדהמו לגלות כי מי שאוחז בהגה הוא ילד בן 10 בלבד. לצדו, במושב הנוסע, ישב אביו של הקטין כשהוא מחזיק תינוק על ברכיו.

מבדיקה ראשונית עלה כי כל יושבי הרכב נסעו ללא חגורות בטיחות, תוך שהם מסכנים את עצמם ואת יתר משתמשי הדרך.

הילד והתינוק הועברו באופן מיידי לחזקתה של אמם שהוזעקה למקום. האב, לעומת זאת, עוכב לחקירה בתחנת המשטרה בגין מעשיו החמורים.

המשטרה הדגישה כי היא "רואה בחומרה התנהגות חסרת אחריות מסוג זה, שתוצאותיה עלולות להיות קטלניות, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות המסכנות חיים בכבישים".