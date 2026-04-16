נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר (חמישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון צפויים לשוחח בהמשך היום.
בפוסט ברשת החברתית Truth Social כתב טראמפ: "אני מנסה להשיג קצת 'מרווח לנשימה' בין ישראל ללבנון. עבר הרבה זמן מאז ששני המנהיגים שוחחו, משהו כמו 34 שנים. זה יקרה מחר (כשהכוונה ככל הנראה להיום, לפי שעון ישראל)".
מוקדם יותר הלילה אמרו גורמים בלבנון לעיתון "פייננשל טיימס" כי הפסקת אש עם ישראל צפויה בקרוב, על רקע המגעים הנמשכים בין הצדדים.
עם זאת, קודם לכן הסתיימה ישיבת הקבינט המדיני־ביטחוני לאחר כארבע שעות ללא קבלת החלטה בנושא, כאשר בישראל ציינו כי בשלב זה אין התקדמות לעבר הפסקת אש.
נתניהו פרסם אתמול בערב הצהרה בנוגע למערכה בלבנון ובאיראן והתייחס גם לדיווחים על הפסקת אש מול הלבנונים.
"כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינת ג'בייל, בירת חיזבאללה בדרום לבנון, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג'בייל ולחסל את המעוז הגדול הזה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון כדי שנוכל לעזור טוב יותר לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה", פתח נתניהו.
הוא ציין כי "במקביל אנחנו מנהלים משא ומתן עם לבנון. המגעים לא התקיימו 40 שנים והוא נערך עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים והמדינות באות אלינו - ולא רק לבנון. היעדים במשא ומתן איתם: פירוק חיזבאללה ושלום בר קיימא מתוך עוצמה".
בנוגע לאיראן אמר: "ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. אנחנו רוצים לראות את החומר המועשר מוצא מאיראן ורוצים לראות ביטול של יכולת העשרה בתוך איראן ואת פתיחת המיצרים. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש".