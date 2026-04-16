ד"ר אריה בכרך תוקף בפינתו השבועית בערוץ 7 את האפשרות שישראל תיסוג מדרום לבנון בתמורה לקביעת תאריך להמשך שיחות שלום.

לדבריו, ממשלת לבנון תולה תקוות במהלך כזה משום שהיא מעריכה שישראל לא הפיקה לקחים מניסיונות העבר.

בכרך קשר את הדברים, לדבריו, ללקחי תקופת אוסלו. הוא טען כי ישראל כבר שילמה בעבר "במטבע קשה" על עצם הזכות לקיים שיחות עם גורמים ערביים, בין היתר באמצעות שחרור רוצחים והקלות שונות, מבלי לקבל תמורה ממשית.

לדבריו, אין לסמוך על הבטחות או על הצהרות כוונות מצד ממשלת לבנון, אלא רק על צעדים ממשיים בשטח. הוא הוסיף כי גם את שגריר איראן בלבנון, לטענתו, הממשלה הלבנונית לא הצליחה לסלק.

בכרך קרא לישראל להודיע "בקול רם, צלול ובהיר" כי כל נסיגה תתבצע רק בתמורה למעשים בלתי הפיכים. לדבריו, לא די בהתחייבויות מדיניות, אלא יש לדרוש שינוי מעשי ומאומת לפני כל צעד ישראלי.

בהמשך אמר כי ישראל צריכה לראות בפועל את פירוק הארגון מנשקו, ורק לאחר אישור של גורמי המודיעין כי הדבר אכן בוצע, להסכים לנסיגה בשלבים ומחלקים מסוימים. עוד הוסיף כי נסיגה מלאה צריכה לבוא, לדבריו, רק לאחר שישראל תהיה בטוחה שאין אפשרות לחזרה למצב הקודם, ובכפוף לחתימת הסכם שלום.

בסיום דבריו אמר בכרך כי ישראל "סבלה די" בגבול הצפון, וקרא למנהיגי המדינה ללמוד מן העבר ולהפגין מנהיגות. לדבריו, יש להפסיק לשלם על עצם קיומן של שיחות, ולהתנות כל מהלך מדיני בתוצאות ברורות בשטח.