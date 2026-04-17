על רקע הפסקת האש עליה הכריז הנשיא טראמפ לפני כשבוע, התקיימה אמש (חמישי) בבית הכנסת יוסף עבאד בטהרן אמירת תהילים מיוחדת לזכר ההרוגים האיראניים במלחמה.

האירוע התקיים בראשות חכם חמאמי לזר, אחד מבכירי הקהילה היהודית באיראן. המעמד התקיים על רקע דיווחים מהקהילה היהודית לפיהם בית כנסת בטהרן נהרס בשוגג בתקיפה ישראלית במהלך המלחמה.

התקיפה פגעה במבנה סמוך לבית הכנסת וגרמה להרס. בנוסף, מספר בתים של יהודים בעיר ספגו נזקים, אך אין נפגעים בקרב חברי הקהילה.

ספרי התורה שהיו בבית הכנסת נמצאו שלמים, אך ספרי קודש רבים אחרים הושחתו. הקהילה היהודית, שהייתה מנותקת מהחדשות כמו רוב האיראנים, ניהלה במהלך המלחמה שגרה מצומצמת ללא אירועים ציבוריים, וחתונות שתוכננו נדחו או בוטלו.

חכם חמאמי פרסם הודעה שבה קרא לציבור "להודות לאלוקים" על "הניצחון" במלחמה, וציין כי "האומה האיראנית ניצחה את האויב הציוני והאמריקאי". בהודעה גינה את "פשעי האויב" והזכיר את "מותו הקדוש של המנהיג העליון עלי חמינאי וחללי הגנת איראן".

המשטר האיראני מיעט לפרסם את התקיפות הישראליות והאמריקאיות ברחבי המדינה, אך דאג לפרסם את הרס בית הכנסת בטהראן והציג זאת כתקיפה בשוגג המיוחסת לישראל.

בתקשורת האיראנית מדווחים על אלפי ישראלים הרוגים, אך לא מוזכרות האבדות הכבדות שספג המשטר והנזק הרב שנגרם לבסיסים צבאיים, ביניהם מתקני גרעין ומערכות טילים בליסטיים.