חיסול המחבלים בלבנון דובר צה"ל

במהלך השבת נרשמו שני ניסיונות של מחבלים להתקרב לכוחות צה"ל המוצבים ברצועת עזה. בשני המקרים פעלו הלוחמים בנחישות וסיכלו את האיום בטרם הצליחו המחבלים לפגוע בכוחות.

באירוע הראשון, זיהו לוחמי צוות הקרב של חטיבת 'אגרוף הברזל' (205), האחראים על גזרת צפון רצועת עזה, מחבל שחצה את "הקו הצהוב" - קו ההפרדה הביטחוני שנועד למנוע איומים על הכוחות.

המחבל התקרב לעמדות הלוחמים באופן שהיווה סכנה מוחשית. הלוחמים פתחו באש מדויקת וחיסלו את המחבל.

אירוע דומה התרחש בגזרה הדרומית, שם פועלים כוחות צוות הקרב של חטיבת 'הנגב' (12). תצפיות הכוח זיהו מחבל נוסף שחצה את הקו הצהוב והתקדם לעבר הכוחות. גם במקרה זה, לוחמי חטיבה 12 הגיבו במהירות וחיסלו את האיום.

צה"ל הדגיש בהודעתו כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".