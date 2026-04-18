דנון תקף את השגריר הצרפתי ללא קרדיט

במהלך דיון סוער בעצרת הכללית באו"ם שעסק בחסימת מצרי הורמוז והפגיעה בחופש השיט העולמי הטיח שגריר ישראל דני דנון האשמות קשות במקבילו הצרפתי.

הדיון כונס לאחר שהצעת החלטה בחריינית בנושא נבלמה במועצת הביטחון, מה שהעביר את מרכז הכובד של המאבק הדיפלומטי לאולם העצרת.

במהלך נאומו, בחר שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, לנטוש את הגינונים הדיפלומטיים והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר שגריר צרפת.

דנון התבסס על דיווחים בינלאומיים המצביעים על כך שכלי שיט בבעלות צרפתית הורשו לעבור במצרים ללא הפרעה, בזמן שאיראן עצרה ספינות של מדינות אחרות.

"השאלה פשוטה: כמה שילמתם לאיראן?", הטיח דנון בשגריר הצרפתי ההמום. "לפי הדיווחים, כלי שיט בבעלות צרפתית עבר במצרי הורמוז בזמן שאחרים נעצרו. כניעה לסחיטה מחזקת את מי שמאיים על העולם, היא לא עוצרת אותו".

דנון הגדיר את הפעילות האיראנית במצרים כ"טרור כלכלי" המכוון נגד צינור החמצן של הסחר הבינלאומי. לדבריו, מדינות שבוחרות לשלם עבור מעבר בטוח אינן קונות שקט, אלא מממנות את מנגנון האיומים הבא של טהרן.

"מי שמשלם לאיראן תחת לחץ לא קונה שקט, הוא מחזק את מנגנון האיומים שלה", הזהיר השגריר הישראלי. "מי שמשלם היום על מעבר, ישלם מחיר גבוה בהרבה מחר".