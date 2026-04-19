דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום כי רס"ל (מיל') לידור פורת, בן 31, מאשדוד, לוחם בגדוד 7106, חטיבה מרחבית 769, נפל בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל רס"ל (מיל') לידור פורת ז"ל, נפצעו לוחם באורח קשה, ארבעה לוחמים באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי במהלך פעילות של כוח מגדוד 7106 במרחב, כלי הנדסי של הכוח עלה על מטען של ארגון הטרור חיזבאללה. כוח ששהה בסמוך למטרות אבטחה נפגע מפיצוץ המטען.

⁠הלוחמים טופלו בשטח ופונו באופן מוסק להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. ⁠מיד לאחר הפיצוץ, הותקפו מטרות במרחב.

בצה"ל עדיין מתחקרים מתי הונח המטען במקום, והאם מדובר בהפרה של הפסקת האש.

אתמול הותר לפרסום כי רס"ב (מיל') ברק כלפון, בן 48, מהיישוב עדי שבעמק יזרעאל, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 של חטיבת המילואים 226, נפטר בבית החולים לאחר שנפצע אנושות במהלך פעילות מבצעית ביום שישי האחרון בדרום לבנון.

כלפון הותיר אחריו אישה, שתי בנות, הורים ושני אחים. הלווייתו תיערך היום בשעה 14:00 בבית העלמין ביישוב עדי.

כלפון עבד כמהנדס מכונות ברפא"ל, שם מסרו כי "ברק היה עובד מסור ומקצועי שעסק בתחומים משמעותיים למען ביטחון מדינת ישראל אותה כה אהב. עובדות ועובדי רפאל מחבקים את שמרית, נוגה מיה וכל המשפחה ברגעים קשים אלה".

מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי ביום שישי, סמוך לשעה 12:00 בצהריים, פעל כוח מגדוד 7056 בתוך הכפר ג'בין, הממוקם בקו הכפרים השני בגזרה המערבית של דרום לבנון, כ-3 קילומטרים מקו הגבול. במהלך סריקה שערכו הלוחמים בתוך מבנה בכפר, התפוצץ במקום מטען עוצמתי.

כתוצאה מהפיצוץ נפצע ברק כלפון באורח אנושות. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך שעות ארוכות, אך היום נאלצו לקבוע את מותו.

בתקרית נפצעו עוד שלושה לוחמי מילואים: שניים באורח בינוני ואחד באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

בצה"ל ערכו תחקיר ראשוני לבחינת נסיבות הפיצוץ, במיוחד לאור הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקפו. ההערכה המרכזית כרגע היא כי מדובר במטען שהונח במבנה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף.