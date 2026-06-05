שחר, אחיו הצעיר של סרן איתן שמואל למברג ז"ל שנהרג מפגיעת טיל נ"ט בדרום לבנון, ספד לו הבוקר (שישי) בראיון לכאן רשת ב'.

"איתן היה בן אדם שעושה מעבר ומתעקש לתת את ה-100 אחוז, גם כשלא צריך", סיפר שחר על אחיו ששירת כקצין שריון בגדוד 75 בחטיבה 7. "היה לו חשוב לתרום. אפילו בספר המחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד הרמטכ"ל, מרוב שהיה אכפת לו. הוא היה בן אדם שאהב את המדינה ואהב אנשים".

הוא התייחס לשירות הצבאי של אחיו. "הוא לא היה מספר המון, אבל הוא חווה המון. ב-7 באוקטובר הוא סיים את קורס המט"קים שלו, ומאז הוא היה בלחימה. הוא אמר: 'כל עוד אני משמעותי אני אהיה שם. ואם צריך אותי פה - אני אהיה פה, ואם צריך להיות בלבנון אז אני פה, ואם צריך להיות בדרום - אני בדרום'".

שחר סיפר על דמותו של אחיו. "אח מדהים ובן זוג מדהים. היינו משפחה מאוחדת מאוד - ארוחות שישי, ארוחות ערב וארוחות בוקר בשבת. תמיד. בפעם האחרונה שהוא יצא מהצבא הוא ישר שלח הודעה לפני כן, תמיד רצה שנעשה משהו. היה מאוד אכפת לו וחשוב לו".

סרן איתן שמואל למברג ז"ל בן 21 ממשמר השבעה הוא החלל ה-16 מאז ההכרזה על "הפסקת אש".

למברג שימש כקצין שריון בגדוד 75 של עוצבת סער מגולן (חטיבה 7). מפרטי התקרית עלה כי האירוע התרחש בסמוך לשעה 16:00, במהלך פעילות מבצעית צפונית לנהר הליטאני. מחבל שיגר טיל נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, אשר פועלים בדרום לבנון.

כתוצאה מירי טיל הנ"ט לעבר כלי הרכב המשוריין, נהרג למברג ז"ל. מיד לאחר התקרית הקשה, פתחו כוחות צה"ל בפעולת תגובה נרחבת באזור. הצבא תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שבו בוצע הירי.

נפילתו של למברג אירעה שעות לאחר שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על הסכמות שהושגו בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית בנוגע ליישום הפסקת אש.

לפי ההודעה, הצדדים הסכימו לקדם הקמת "אזורי פיילוט" שבהם צבא לבנון יתפוס אחריות ביטחונית ללא נוכחות של חיזבאללה.

בהודעה האמריקנית צוין כי יישום ההבנות מותנה בכך שחיזבאללה יפסיק את האש ויסיג את פעיליו מדרום לנהר הליטאני. במקביל דיווח העיתון הלבנוני "א-נהאר" כי התקיפות האוויריות הישראליות פסקו לאחר פרסום ההצהרה האמריקנית.