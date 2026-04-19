במלאת חצי שנה לכניסתו של דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי, פרסמו הערב (ראשון) בחדשות 12 תחקיר המבקש לבחון את השינויים הארגוניים והתרבותיים שעובר השב"כ תחת הנהגתו.

הדיווחים, שהוצגו כ"גילויים חדשים" על התנהלותו של זיני, חושפים שורה של אירועים המעידים על רוח חדשה בארגון הביון הרגיש.

אחד האירועים המרכזיים שצפו בתחקיר התרחש באחד מימיו הראשונים של זיני בתפקיד. עובדי הארגון הופתעו לגלות כי שומר המסך הקבוע במחשביהם, הכולל את סמל השירות והמוטו "מגן ולא ייראה", הוחלף בתמונה של הר הבית.

השינוי עורר "קול צעקה" בקרב חלק מהעובדים והתמונה הוחלפה במהרה. בהסבר שנמסר לעובדים נאמר כי זיני ביקש להחליף את שומר המסך במחשבו האישי בלבד, אולם תקלה טכנית ביחידת המחשוב גרמה לכך שהתמונה הופצה בטעות למחשבי הארגון.

שינוי נוסף, מהותי יותר בתחום המבצעי, נוגע להגדרת הפעילות של יהודים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. לפי הדיווח, תחת הנהגתו של זיני הוגדרו מקרים אלו כ"אירועי חיכוך" ולא כ"טרור יהודי", כפי שהיה נהוג בעבר.

עוד נחשף כי זיני מקפיד לשלוח מדי שבוע לראשי האגפים את דבריו על פרשת השבוע. כמו כן, מקור בארגון סיפר כי לאחרונה ערך ראש השב"כ סיור מיוחד לפורום ראשי האגפים בירושלים, סיור שנערך "ברוח ספר שמואל א'".