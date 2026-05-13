ראש המוסד, דדי ברנע, ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה מול איראן לצורך תיאום פעולות צבאיות, כך דיווח היום (רביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים המעורים בפרטים, שציינו כי הביקורים נערכו בחודשים מרץ ואפריל.

במקביל, נחשף ב"כאן חדשות" כי גם ראש השב"כ דוד זיני ערך ביקור תקדימי באיחוד האמירויות בשבועות האחרונים. הביקור התקיים על רקע הפסקת האש והמתיחות המתמשכת מול איראן, ומסמל את התהדקות השותפות הביטחונית בין המדינות.

על פי הדיווחים, התיאום הביטחוני בין ישראל לנסיכות היה הדוק לאורך כל תקופת הלחימה.

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, אישר אתמול כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל ועשרות אנשי צבא להפעלתן כדי להגן על המדינה מפני שיגורים איראניים.

השגריר האקבי התייחס לשיתוף הפעולה בוועידת אוניברסיטת תל אביב ואמר, "אני רוצה לומר מילת הערכה לאיחוד האמירויות הערביות, החברה הראשונה ב'הסכמי אברהם'. רק תראו את היתרונות, ישראל פשוט שלחה להם סוללות כיפת ברזל ואנשי צוות כדי לסייע בהפעלתן".

הדיווחים בחו"ל ציינו כי בזמן שישראל סייעה בהגנה האווירית, הנסיכות עצמה תקפה באיראן, כולל פגיעה בבית זיקוק.

שליחת המערכות הישראליות התבצעה בתחילת המלחמה ובמהלך מבצע "שאגת הארי" נגד איראן, כפי שפורסם בעבר מפי גורמים ישראלים ואמריקנים.