שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הציב בנאומו בחנוכת היישוב שא-נור המתחדש בצפון השומרון חזון להמשך המערכה הרב-זירתית של מדינת ישראל.

סמוטריץ' התייחס בנאומו לביקורת הנשמעת מצד האופוזיציה על היעדר "אסטרטגיית יציאה" ואמר: "מבקרים אותנו משמאל על היעדר רגל מדינית מסיימת, המבקרים האלה מתכוונים לרגל המדינית שאליה הם התרגלו - של כניעה ותבוסה שמוחקת את ההישגים הצבאיים".

הוא ציין כי יש לחזק את ביטחון ישראל באמצעות הרחבת שליטה וגבולות, "אנחנו לעומת זאת דורשים לקדם רגל מדינית של ניצחון שמקבעת את ההישגים הצבאיים ומרחיבה את גבולות המדינה כגבולות ברי הגנה בכל הגזרות ומבצרת את ביטחון ישראל".

השר חידד את עמדתו ואמר: "במקום למסור שטח לאויב - לקחת שטח מהאויב!"

על רקע הדיווחים כי חמאס סירב לאולטימטום שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפירוק מנשקו ולפירוז הרצועה, קרא סמוטריץ' לראש הממשלה להחריף את הצעדים הצבאיים והמדיניים באופן מיידי.

"אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל להיערך באופן מיידי לכיבוש מלא של רצועת עזה ומחנות המרכז", הצהיר סמוטריץ'. "לביסוס שליטה ישראלית בכל שטח הרצועה ולהקמת התיישבות ישראלית בה. בלי התיישבות לא יהיה בטחון. כבר מאה שנה הוכח, במקום בו עוברת המחרשה שם עוברים הגבול והביטחון. מלחמת התקומה חייבת להסתיים בהרחבת גבולותיה של מדינת ישראל".

16 משפחות עברו הבוקר להתגורר בשא-נור שבצפון השומרון בקראוונים שהוצבו בשטח היישוב, כשהן מלוות במשאיות עמוסות בציוד אישי - הפעם בכיוון ההפוך מזה של קיץ 2005.

בין המשפחות שנכנסו היום ליישוב נמצאת משפחתו של ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שגורש מהמקום כצעיר לפני שני עשורים והבטיח מאז להקדיש את חייו לתיקון העוול.

דגן הגיע הבוקר עם אשתו אוריה וילדיהם, ופרק את הציוד בביתם החדש-ישן ולאחר מכן גזר את הסרט בכניסה ליישוב, ציין כי מדובר בצעד משמעותי מבחינתו האישית והלאומית ובירך בהתרגשות "מציב גבול אלמנה".

נאום השר כ"ץ בשא נור אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרס בנאומו בטקס את תמונת המצב בגבול הצפון והכריז על מהלך אסטרטגי משמעותי לחיזוק הביטחון ביהודה ושומרון.

לדבריו, צה"ל ערוך כעת בעומק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, מקו הים ועד החרמון, כדי למנוע ירי נ"ט ופשיטות על יישובי הצפון, "הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, מהיבשה וגם מהאוויר, גם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי".

הוא הדגיש כי "מטרת העל של המערכה בלבנון היא פירוק החיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל יישובי הצפון - בשילוב של צעדים צבאים ומדיניים. כל מרחב הביטחון שבין איזור הבטחון לבין קו הליטני חייב להיות מפורז ונקי ממחבלי חיזבאללה ומנשק. אם ממשלת לבנון תוסיף לא לעמוד בהתחייבותה - צה"ל יעשה זאת בהמשך הפעילות הצבאית. כך נפעל גם ביחס לירי תלול-המסלול מצפון לליטני ובכל רחבי לבנון. צה"ל ערוך להמשיך במשימה: הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון - וכך נעשה".

עבור כ"ץ, החזרה לשא-נור נשאה גם גוון אישי מרגש. "לצד המעמד ההיסטורי, יש כאן עבורי גם היבט אישי שכרוך באירוע הזה: כצנחן, בסיס שא-נור היה המקום שבו התחלתי את דרכי בצה"ל, כטירון. בדיוק משום כך, זוהי עבורי סגירת מעגל חשובה להוביל את החזרתם של בסיסי צה"ל לצפון השומרון".

בהמשך לדבריו על החשיבות האסטרטגית של האזור, הכריז שר הביטחון על תוכנית ענק בהיקף של 350 מיליון שקלים להעתקת וחיזוק מחנות צה"ל ביהודה ושומרון. חטיבת מנשה תועתק מעין שמר לתל דותן שבצפון השומרון.

עוד פירט כי תקודם תכנית להעתקת מפקדת חטיבת בנימין ופעילות לגיוס תקציבים להעתקת חטמ"ר עציון וגדוד חרסינה בקריית ארבע.