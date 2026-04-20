חשד לרצח בבאר שבע: אישה כבת 40 נדקרה למוות לפנות בוקר (שני) ברחוב מקור חיים בעיר.

צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותה ופינה לבית החולים סורוקה בעיר ילד כבן 8 במצב קשה עם פציעות חודרות.

המשטרה פתחה בחקירת המקרה. גבר כבן 39 נעצר בחשד כי דקר את אשתו ואת בנה הקטין בביתם בעיר.

בהודעת המשטרה נמסר כי "כוחות משטרה של תחנת באר שבע שהוזעקו למקום עצרו את החשוד והחלו בביצוע פעולות חקירה".

רון-אל ישראל, חובש רפואת חירום, תיאר את שראה במקום: "מדובר בזירה מזעזעת, כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40, שוכבת כשהיא מחוסרת הכרה, עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלה הייתה קריטית מדי ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

הוא הוסיף כי בזירה נמצא גם ילד כבן 8 "במצב קשה מאוד", אשר פונה בבהילות לבית החולים סורוקה תוך כדי שנשקפת סכנה לחייו.